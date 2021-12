LOA para 2022 é aprovada na Câmara de Mossoró com 38 emendas

A votação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, de autoria do executivo, foi concluída nesta quarta-feira (8). Do total de emendas, 15 foram aceitas na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade (COFC) e 23 emendas aprovadas em separado, por meio de destaques apresentados ao plenário. Com as 38 emendas, a Câmara redireciona cerca de R$ 3,3 milhões em investimentos.