Mossoroenses de 18 anos+ que tomaram a D2 há quatro meses, já pode tomar a dose de reforço

A vacinação da Covid está acontecendo diariamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Aos sábados, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, das 8h às 14h. E aos domingos, no Partage Shopping, das 11h às 22h. A vacinação no ponto instalado por trás da Catedral de Santa Luzia continua acontecendo das 15h às 22h. No local, a vacinação acontecerá até o dia 12. O município de Mossoró está aguardando a chegada de doses da vacina da Janssen que será destinada a aplicação da 2ª dose para quem tomou a dose única do imunizante. Neste último caso, está apto a tomar a 2ª dose como reforço, quem tomou a dose da Janssen há pelo menos dois meses.