PREVI Mossoró conquista importantes avanços para aposentados e pensionistas em 2021

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (PREVI) completa 10 anos de fundação do regime próprio de previdência municipal em 2021. Ano que marcou a recuperação do PREVI, alcançando importantes conquistas no atendimento dos servidores beneficiários e a regularização dos repasses dos pagamentos de empréstimos consignados.

Atualmente, são beneficiários do PREVI 732 aposentados e 80 pensionistas. O surgimento da previdência própria dos servidores do município de Mossoró há dez anos, com o advento da Lei Complementar nº 60 de dezembro de 2011, foi um grande avanço para os servidores públicos.

“Porém, em um dado momento, sobretudo, nas duas últimas gestões municipais deixaram de fazer os repasses da contribuição patronal e de pagar os parcelamentos que haviam sido feitos de débitos anteriores. Aquelas parcelas mensais não estavam sendo repassadas e isto gerou um rombo que foi percebido inclusive no começo da gestão na ordem de R$ 233 milhões, ou seja, a Prefeitura Municipal de Mossoró em janeiro de 2021 estava devendo à previdência dos seus servidores 233 milhões de reais”, informou Paulo Linhares, presidente do PREVI-Mossoró.

A nova gestão da Prefeitura de Mossoró assumiu o compromisso de regularizar os repasses para garantir os direitos de aposentados e pensionistas, atuando para eliminar o descontrole financeiro encontrado no início do ano com o Instituto de Previdência.

“A atual gestão em um gesto de compromisso, sobretudo, com os servidores do município, os aposentados e pensionistas, a Prefeitura passou a fazer os repasses absolutamente regulares e nas datas, inclusive pagando os parcelamentos dos governos anteriores. O município de Mossoró hoje através da Prefeitura repassa cerca de R$ 5.200.000,00 mês para o PREVI. Isso tem garantido uma coisa excepcional porque nós estamos recuperando financeiramente o município. A equipe do PREVI Mossoró tem investido muito no melhoramento da chamada compensação previdenciária porque na verdade mensalmente o INSS repassa para ao PREVI uma certa importância de benefícios que são pagos hoje pelo PREVI, mas que essas pessoas do passado contribuíram para o INSS”, explicou Paulo Linhares.

As melhorias implementadas pelo PREVI-Mossoró nos últimos 11 meses também trouxe avanços significativos para os atendimentos aos servidores aposentados e pensionistas. “Foi um enorme desafio que a equipe encontrou agora durante o início do exercício financeiro em 2021. Muitas medidas tiveram que ser tomadas no âmbito da gestão previdenciária e também administrativa do Instituto. Tivemos avanços significativos na gestão previdenciária, sobretudo no atendimento ao usuário. Alguns de nossos serviços passaram a ser ofertados através de WhatsApp, por exemplo, emissão do contracheque que o servidor anteriormente tinha que se dirigir ao Instituto. Hoje isso já é ofertado através de WhatsApp, outras demandas também são atendidas de forma on-line via e-mail como cópias de processos e demais requisições de documentos dos servidores”, destacou Jéssica Freire, diretora de previdência.