PMM anuncia linhas especiais de ônibus para atender aos fiéis que vão à Procissão de Santa Luzia

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) anunciou nesta quinta-feira (9), a ampliação do programa "Ônibus no Bairro” para atender os devotos que vão participar da Procissão de Santa Luzia.

As linhas especiais com destino à Igreja Mãe Rainha, no bairro Ulrick Graff, vão beneficiar mais de 20 regiões da cidade.

A novidade é a redução da tarifa para a utilização do serviço público de transporte. Excepcionalmente no dia 13 de dezembro o valor da passagem custará apenas R$ 3 (três reais).

As linhas Nova Vida, Vingt Rosado, Planalto e Sumaré vão deslocar os devotos dos bairros até o ponto inicial da procissão, a partir das 15h30.

Já na linha Abolições, o horário de saída do bairro será a partir das 15h. No centro da cidade também será mobilizado um itinerário especial para levar os participantes do Centro, a partir das 14h, até a igreja de Mãe Rainha.

Segundo Clednilson Morais, secretário de Segurança, o reforço do transporte público e a redução da tarifa garantem que mais pessoas utilizem o serviço.

“Os devotos de Santa Luzia vão contar com ônibus no bairro para chegar até o local de início da procissão com segurança e tranquilidade. São várias linhas mobilizadas para atender à população de Mossoró. Além disso, a tarifa será reduzida exclusivamente no dia da padroeira, permitindo o acesso para mais pessoas", pontuou.

“Um momento importante para a cidade, até mesmo a nível nacional. O sistema de transporte não poderia ficar de fora desse momento tão importante para o nosso município. Então, montamos de forma estratégica um assistência para facilitar a ida do romeiro ao local de concentração”, disse Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

Os itinerários Nova Vida, Vingt Rosado, Planalto, Sumaré e Centro ficarão na parada da Gazeta (Carcará). Já a linha Abolições, terá parada no Hotel Caraúbas. A partir das 17h as linhas iniciam a retomada aos bairros, garantindo a ida e volta dos fiéis.