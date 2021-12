“Queremos saber o que a população está achando, para que a gente possa melhorar”. A fala é do prefeito Allyson Bezerra. Nesta quinta-feira (9), a prefeitura lançou o “Fala Mossoró”, uma consulta pública para que a população, bem como os servidores do município, possa avaliar os serviços prestados, apresentar sugestões e fazer críticas, para que a cidade possa avançar. O formulário pode ser acessado no portal da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br), estando disponível até o dia 23 de dezembro.

O Poder Executivo local, por meio da Ouvidoria-Geral do Município, lançou na tarde desta quinta-feira (9), em solenidade realizada no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, a consulta pública “Fala Mossoró”.

A iniciativa tem como objetivo oportunizar à população em geral e aos servidores públicos municipais um espaço de contato direto e avaliação dos serviços oferecidos pela gestão, através de formulário digital que já pode ser acessado no portal da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br).

O lançamento da consulta contou com a presença da ouvidora-geral do Município, Janaína Holanda, e do prefeito Allyson Bezerra. A ouvidora destacou a importância da campanha.

“É um marco importante. Nós estamos oferecendo, através da consulta pública, um espaço de fala para a população de uma forma geral, para os servidores que agora estão tendo um canal para também avaliar os diversos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Mossoró”, pontuou.

“É um espaço onde será possível fazer uma avaliação sobre os serviços prestados, apresentar sugestões, fazer críticas, que são importantes também, para que possamos melhorar alguns serviços em que haja necessidade, e há também um espaço para elogios. Nós esperamos que a população participe. É muito fácil, prático e rápido, basta entrar no site da Prefeitura, clicar no baner ‘Fala Mossoró’ e responder o questionário”, completou.

A consulta estará disponível, virtualmente, até o dia 23 de dezembro. “Queremos escutar a população, queremos escutar os servidores, a sociedade mossoroense sobre diversos aspectos do nosso município, dos serviços oferecidos pela Prefeitura, e é importante que a população avalie o atendimento, os serviços de cada unidade, dos CRASs, das escolas, das UBSs, o atendimento das secretarias”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

Ao acessar o formulário, o cidadão não precisa se identificar. Ele deve responder, inicialmente, se é servidor municipal ou não.

Na sequência, são apresentadas as perguntas referentes à avaliação dos serviços/atendimentos disponibilizados pela Prefeitura e, no caso do servidor, questiona-se também como ele avalia o diretor da unidade ou setor em que esteja lotado e o que pode ser aperfeiçoado naquela repartição, entre outras perguntas.

“Nós temos uma definição muito clara que o cidadão mossoroense tem que ter o melhor atendimento ao chegar a uma unidade do município, seja qual for a secretaria, seja qual for o horário, nós inclusive ampliamos o horário de atendimento, das 7h às 17h, em todas as secretarias. Queremos saber o que a população está achando, para que a gente possa melhorar naquilo que tiver que melhorar e avançar”, concluiu Allyson Bezerra.