“Educação Digital” representa fim de filas e pais dormindo em frente a UEIs para matricular filhos

A educação municipal de Mossoró agora é digital. Na tarde desta quinta-feira (9), em solenidade no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, o prefeito Allyson Bezerra e a secretária Hubeônia Alencar lançaram o programa “Educação Digital”.

A iniciativa engloba a informatização e modernização da rede municipal de ensino, processo que contempla desde a aquisição de equipamentos, passando pela ampliação de pontos de internet, chegando à realização das matrículas, já para o ano letivo de 2022, em formato 100% on-line.

“O 'Educação Digital' é um marco histórico para a educação de Mossoró. Hoje estamos entrando em uma nova era, a era 100% digital. Esse programa faz parte do 'Mossoró Digital' e para a educação traz vários benefícios, desde a informatização da rede, avançando tanto na perspectiva de aquisição de equipamentos, na capacitação dos servidores para uso das tecnologias, na adesão a programas importantes como o 'Educação Conectada' e, principalmente, um grande impacto para a sociedade, que é o Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), que vai permitir a realização das matrículas 100% on-line”, destacou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

Com o “Educação Digital”, a gestão municipal põe fim a cenas que comumente eram registradas no período de matrículas: pais dormindo em frente a escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) para garantir uma vaga para os filhos.

“Eram muito conhecidas em Mossoró as cenas de pais tendo que dormir em frente a uma escola, ou madrugar em frente a uma escola, armar uma rede, colocar um colchão, uma cadeira, para esperar uma vaga para o seu filho. Esse tempo acabou, dando lugar agora à modernidade, a uma educação totalmente digital, totalmente informatizada. O pai agora vai poder fazer a matrícula do seu filho pela internet, no seu celular, computador”, anunciou o prefeito Allyson Bezerra.

O chefe do Executivo municipal pontuou, durante o lançamento do “Educação Digital”, que as escolas e UEIs da rede de ensino disponibilizarão computadores e profissionais para auxiliar os pais que tenham dificuldades em acessar a plataforma de matrículas.

“O pai que porventura não tenha o computador, celular, internet, ele vai poder se dirigir à escola e lá nós vamos ter os computadores da nossa unidade com os profissionais para poder realizar a matrícula do seu filho, ou seja, é inclusão total, todos com acesso ao sistema”, reforçou o gestor.

“Estamos implementando o sistema mais moderno do RN e um dos mais modernos do Brasil, sistema que é utilizado nas grandes universidades federais do Brasil”, completou.

Além das matrículas 100% on-line, o “Educação Digital” traz benefícios para professores, secretários escolares, diretores e para as rotinas administrativas da Secretaria de Educação de maneira geral, como explica o gerente executivo de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME, professor Hélio Oliveira.

“A implantação de um Sistema Integrado de Gestão da Educação é o início de uma verdadeira transformação digital para a rede municipal, tanto nos serviços prestados à comunidade, como nos serviços internos. A partir do sistema, nós teremos, de forma virtual, todos os serviços que a escola ofertava de forma impressa, como emissão de declaração, histórico. O professor vai se ver agora livre do papel e da caneta para fazer o seu diário, tendo acesso à plataforma no próprio celular”, disse.

O diretor da Escola Municipal Heloísa Leão de Moura, professor Caio Azevedo, comemorou o lançamento do “Educação Digital”.

“Essa transformação digital vai melhorar não só a vida dos professores, mas da secretaria, de toda a comunidade escolar, porque teremos agilidade nos processos educacionais, principalmente no que diz respeito à parte burocrática. Esse programa vai agilizar bastante e melhorar nossa comunidade escolar de uma forma geral”, comentou.

“É um avanço. É sair de fato de uma era totalmente analógica, uma era que ainda utilizava papel carbono e ir para a era da nuvem. Desde o início do ano que toda a nossa equipe trabalha para este momento. Foi um ano inteiro de trabalho e que hoje nós coroamos com o anúncio das matrículas 100% on-line e com o lançamento do ‘Educação Digital’”, concluiu a secretária Hubeônia Alencar.





CONHEÇA MAIS DETALHES DO “EDUCAÇÃO DIGITAL”

- Portais de gerenciamento interno e de acesso público (portal do professor, portal do aluno e portal com comunicação direta da Secretaria com os pais);

O que muda para os alunos?

- Emissão de boletim on-line;

- Visualização de frequência;

- Emissão de declaração de vínculo automática;

- Acesso à turma virtual para acompanhamento das atividades cadastradas pelo professor;

O que muda para os pais?

- O "Educação Digital" facilita o acompanhamento da vida escolar dos alunos, permitindo aos pais, de forma on-line, o acesso a notas e relatórios, frequência e comunicação direta com a coordenação pedagógica;

O que muda para a Secretaria Municipal de Educação?

- Dados acessíveis e em tempo real;

- Controle real sobre informações relacionadas às/aos crianças/alunos;

- Relatórios gerenciais de turmas, alunos e servidores;

- Acompanhamento sistemático dos resultados e indicadores escolares;

- Gestão Curricular;

- Integração ao Censo Escolar;

- Acompanhamento da situação funcional dos servidores e distribuição de suas cargas horárias, bem como suas respectivas lotações;

O "Educação Digital" ainda possibilitará:

- Redução do tempo de espera na alocação de professores nas turmas sem professor;

- Maior acompanhamento dos profissionais da educação que trabalham na unidade;

- Maior controle de informações da rede: alunos com deficiência, alunos com intolerância alimentar, alunos que fazem uso do transporte escolar, rotas de ônibus, entre outros.