Mossoró terá “Natal das Crianças” nos bairros de 12 a 26 de dezembro

O primeiro Natal das Crianças será neste domingo (12) na rua Santos Maria Gorete, ao lado da Igreja Católica e da Unidade Básica de Saúde do bairro Abolição IV. O segundo evento será no campo da Estrada da Raiz, na região do Santo Antônio, no dia 17. Dois dias depois, no dia 19, as crianças do bairro Aeroporto e região terão a oportunidade de desfrutar do evento. O espaço será montado na Avenida Centenária. Por fim, no dia 26, o Natal para as crianças será realizado próximo à Escola Estadual Ewerton Dantas Cortez, no Planalto Treze de Maio. A programação começará sempre às 16 horas.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), levará para as quatro regiões da cidade o “Natal das Crianças”. Diferentes regiões do município receberão o evento que será realizado de 12 a 26 deste mês.

O primeiro Natal das Crianças será neste domingo (12) no campo da Rua Santa Maria Gorete, no bairro Abolição IV (PROMORAR).

O segundo evento será no campo da Estrada da Raiz, na região do Santo Antônio, no dia 17. Dois dias depois, no dia 19, as crianças do bairro Aeroporto e região terão a oportunidade de desfrutar do evento. O espaço será montado na Avenida Centenária.

Por fim, no dia 26, o Natal para as crianças será realizado próximo à Escola Estadual Ewerton Dantas Cortez, no Planalto Treze de Maio. A programação começará sempre às 16 horas.

Titular da SEMASC, Thiago Marques destaca que o objetivo do evento é que as festividades natalinas também atinjam crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos realizados na Praça de Eventos.

“A proposta é fazer com que a magia do Natal chegue às crianças, que muitas vezes não têm a oportunidade de se deslocar até a Praça de Eventos, onde a maioria das festividades acontece. Escolhemos quatro lugares da nossa cidade, mais afastados do centro da cidade, para realizarmos esses eventos”, afirmou.

Os quatro eventos contarão com brinquedos infláveis (como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas), lanches (algodão doce, pipoca, cachorro quente e picolé), além de apresentações culturais, brincadeiras para crianças e a tão aguardada chegada do Papai Noel.

“O nosso intuito é fazer com que os encantos e o espírito natalino cheguem a todas as nossas crianças”, concluiu.