“Gostei muito", diz Maria Dalva, sobre a reforma da Praça do Mercado do Alto da Conceição

A praça Alípio Banheira, em frente ao Mercado do Alto da Conceição, que estava totalmente destruída, foi revitalizada, ampliada, iluminada, ganhou acessibilidade... “Conseguimos colocar aqui uma quadra esportiva para nossas crianças, um espaço para a primeira infância, quiosques, uma série de benefícios para a população. Estamos falando de um equipamento que estava danificado, não tinha acessibilidade, não contava com iluminação, e agora tem uma ampla estrutura, iluminação de led, acessibilidade, uma praça completa”, destacou o prefeito Allyson Bezerra

A Prefeitura Municipal de Mossoró entregou aos moradores do bairro Alto da Conceição a Praça Alípio Bandeira, localizada ao lado do Mercado Público. O equipamento foi entregue neste sábado (11), totalmente estruturado e restaurado. O local passa a oferecer várias opções de lazer, um playground com brinquedos para crianças, espaço para caminhada, além da quadra esportiva que foi ampliada e revitalizada.

Entre os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) estão: recuperação de quatro quiosques contemplando revisão da instalação elétrica; limpeza do revestimento interno; pintura das fachadas externas; pintura metálica; revitalização do telhado; substituição dos aparelhos hidrossanitários; reforma dos banheiros.

A estrutura com um total de 2.208m² de área construída, também recebeu os serviços de ampliação e revitalização da quadra esportiva; revitalização e ampliação do alambrado; instalação da academia da primeira idade; substituição dos bancos da praça; reforma do piso de passeio; adequação às normas de acessibilidade; reforma do abrigo de passageiros; reforma do posto de táxi.





Durante a entrega da praça, o prefeito Allyson Bezerra destacou a importância do novo equipamento para os moradores do bairro. “Conseguimos colocar aqui uma quadra esportiva para nossas crianças, um espaço para a primeira infância, quiosques, uma série de benefícios para a população. Estamos falando de um equipamento que estava danificado, não tinha acessibilidade, não contava com iluminação, e agora tem uma ampla estrutura, iluminação de led, acessibilidade, uma praça completa”, destacou o gestor.

Moradora do bairro, Maria Dalva comemorou a inauguração da praça e agradeceu ao município pela nova estrutura. “Gostei muito, há muito tempo estávamos aguardando por esse momento. A praça vai servir para mim e meus netos que gostam de jogar bola, nota 10”, celebrou.

“É mais um equipamento importante que será entregue à população. Um espaço totalmente reformado com uma quadra de esporte toda telada, coberta. Os quiosques também todos restaurados, espaço para caminhada, tudo com acessibilidade, colocamos luz de led, muitos benefícios para nossa população”, enfatizou Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.