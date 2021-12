Procissão de Santa Luzia começa na Capela de Mãe Rainha, perto do Fórum

Padre Flávio Augusto recomenda que os devotos de Santa Luzia, padroeira de Mossoró, usem máscaras e levem uma garrafinha com álcool gel. A caminhada com a imagem da santa protetora dos olhos passa em frente ao IFRN e desce a Avenida Presidente Dutra, chegando na Igreja Matriz na Praça Antônio Vigário Joaquim, no Centro de Mossoró-RN. Estão sendo esperados mais de 100 mil pessoas no evento religioso

A festa de Santa Luzia termina nesta segunda-feira, dia 13, com procissão em homenagem a padroeira, começando na Capela da Mãe Rainha, que fica perto do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, no bairro Ulrick Graff, zona Leste de Mossoró.

A caminhada com a imagem da santa de Siracusa começa na Rua dos Pereiros, depois entra na Rua Raimundo F. de Oliveira e entra na Avenida Presidente Dutra, descendo o Grande Alto São Manoel até a Igreja Matriz de Santa Luzia, na Praça Antônio Vigário Joaquim, no Centro.

O Vigário Geral da Diocese, Padre Flávio Augusto, pede para que os devotos de Santa Luzia participem da procissão usando máscara e levando recipiente com álcool em gel. Anualmente, Mossoró recebe dezenas de milhares de fies de todas as regiões do Rio Grande do Norte.

A procissão de Santa Luzia, pela sua grandiosidade, precisa de uma enorme estrutura de apoio, em várias áreas, destacando-se saúde e segurança. Praticamente todos os órgãos de segurança preventiva foram acionados para atuarem controlando o trânsito ou patrulhando neste dia 13.

Na parte de saúde, haverá ambulâncias a disposição da população presente. Vários carros de som vão retransmitir o comando central da Igreja Matriz. A Paróquia de Santa Luzia pede aos moradores que enfeitem suas casas nos pontos por onde a procissão vai passar.

Sete Missas e a Procissão de Santa Luzia com todos de máscaras

No dia 13 serão celebradas sete missas. A primeira na Matriz de São José (1h). Na Catedral serão cinco celebrações (5h, 6h30, 8h, 10h - Missa Solene presidida pelo bispo Dom Mariano - e às 14h). A partir das 15h missa na Capela Mãe Rainha, que pertence à Paróquia São Manoel, e às 17h início da procissão. Padre Flávio Augusto convida todos os mossoroenses e visitantes a participar da procissão usando máscara e levando seu recipiente com álcool em gel.

Na manhã do dia 13, acontece também a II Revoada da Luz, às 8h, no Aeroporto Dix-sept Rosado, onde a imagem de Santa Luzia, acompanhada do bispo Dom Mariano Manzana, sobrevoará Mossoró.

Transporte Público

No Dia de Santa Luzia, o transporte coletivo terá operação especial para procissão. Dezesseis ônibus circularão com destino à Capela de Mãe Rainha. Sairão dos bairros Abolição (quatro ônibus), Nova Vida (três), Vingt Rosado (três), Sumaré (dois), Planalto (um), e do Centro - Terminal do Carcará (três). Os ônibus circularão com itinerários diferenciados, a partir das 15h30, exceto a linha Abolição, que inicia o trajeto às 15h e os ônibus que iniciarão o percurso no Carcará, às 14h. Seguirão dos bairros direto para o local de onde partirá a procissão.

Para o retorno aos bairros, ao final da celebração, as linhas Nova Vida, Vingt Rosado, Sumaré e Planalto sairão do Terminal Carcará. Já a linha Abolição seguirá a partir do Terminal do Hotel Caraúbas.

Programação do final de semana

Neste sábado, 11, aconteceu a quinta edição do Caminhoneiros da Luz, com concentração às 14h, no Aeroporto Dix-sept Rosado. O trajeto, de 21 km, contempla passagens pela Igreja de São João Batista (Doze Anos), Nossa Senhora Imaculada Conceição (Alto da Conceição), Igreja de São Manoel, Catedral de Santa Luzia (onde haverá parada para benção aos caminhoneiros) e chegada às 16h no Largo da Capela do Divino Pai Eterno (Nova Mossoró).

Já no domingo, 12, véspera do Dia de Santa Luzia, ocorre a XII Pedalada da Luz, com saída às 6h da Igreja Nossa Senhora de Fátima (Abolição I). O evento tem um percurso de 11,7 km, passando pela Igreja São Francisco de Assis, Igreja de São Pedro, Paróquia Menino Jesus, parada no Dia a Dia Atacadarejo, seguindo para a Igreja São José e chegada na Catedral de Santa Luzia.

À noite, o pregador da novena das 19h30, foi o bispo Diocesano Dom Mariano Manzana. Após a novena, aconteceu uma apresentação da Cia. Bela Trupe de Teatro em homenagem a Santa Luzia e depois show-mensagem com o cantor cearense Renno Poeta, no Adro da Catedral. O show teve início após às 22 horas.

Motorromaria

Já a XIII Motorromaria de Santa Luzia foi realizada na noite deste domingo, 12, com concentração na Motoeste Honda (Avenida Presidente Dutra). A chegada foi por volta de meia noite. No início da madrugada do dia 13, momento especial, foi realizado Procissão da Luz, onde Dom Mariano Manzana, o pároco da Catedral, Padre Flávio Augusto, e fiéis conduzirão a imagem oficial de Santa Luzia até à Capela de Mãe Rainho, de onde partirá a procissão.