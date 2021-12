"Muito bacana", diz dona de casa Conceição Arruda, sobre o Natal das Crianças

“É muito gratificante ver a felicidade das crianças, a felicidade do pai e da mãe que estão trazendo aqui seu filho para esse importante momento de lazer e de diversão. A programação do “Natal das Crianças” volta na próxima sexta-feira (17), alcançando a Estrada da Raiz, região do bairro Santo Antônio. Já no dia 19, as crianças do bairro Aeroporto terão a oportunidade de desfrutar do evento na Avenida Centenária. O prefeito Allyson Bezerra acompanhou a programação do primeiro dia de Natal das Crianças

O espírito natalino chegou neste domingo (12) ao bairro Abolição IV. O evento “Natal das Crianças” promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMASC), leva a magia do Natal a várias regiões da cidade.

Foi o primeiro "Natal das Crianças" nos bairros realizado pelo Executivo municipal. De acordo com o titular da SEMASC, Thiago Marques, a proposta do evento é que os encontros também atinjam crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos realizados na Praça de Eventos.

“A ideia é trazer a magia do Natal, todo esse encanto que a gente proporciona através de atos, de simbologias, para os bairros de Mossoró. Somos conscientes que muitas crianças não conseguem ir até o Centro, onde nossa ornamentação foi instalada. Nesse sentido, a Prefeitura de Mossoró leva o encanto do Natal aos bairros mais distantes do centro da cidade”, disse Thiago Marques.

A dona de casa Cristiane Aparecida comemorou a iniciativa do município em proporcionar um Natal cheio de luz e alegria. “Achei muito bom, muito legal porque nesse bairro é a primeira vez que acontece um evento como esse. Fiquei muito alegre quando disseram que iria ter o "Natal" das Crianças" aqui no bairro”, elogiou.

O prefeito Allyson Bezerra participou do momento e destacou a alegria em ver no semblante da população a felicidade e encanto do Natal. “É muito gratificante ver a felicidade das crianças, a felicidade do pai e da mãe que estão trazendo aqui seu filho para esse importante momento de lazer e de diversão. Preparamos um ambiente tranquilo, um ambiente onde estamos vendo a confraternização com esse espírito natalino. Iremos proporcionar esse momento para as quatro regiões da cidade.

“Iniciativa muito bacana, estávamos precisando disso. Depois que estamos saindo de uns anos bem difíceis, as crianças ficam muito dentro de casa, sem ter como sair, e um momento desse é maravilhoso. Nota 10. Só em saber que o evento está sendo realizado em nosso bairro é contagiante”, agradeceu Conceição Arruda, moradora do bairro.

“Nosso "Natal das Crianças" se constitui em levar às comunidades diversas ações. São apresentações, brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca, cachorro-quente e picolés. Além da presença ilustre do Papai Noel que garante a alegria da criançada”, finalizou Thiago Marques.

A programação do “Natal das Crianças” volta na próxima sexta-feira (17), alcançando a Estrada da Raiz, região do bairro Santo Antônio. Já no dia 19, as crianças do bairro Aeroporto terão a oportunidade de desfrutar do evento na Avenida Centenária.