Ações pleiteadas por Cinthia Sonale são atendidas pelo Governo do Estado

A prefeita Cintha Sonale recebe, nesta terça-feira (14/12), a governadora Fátima Bezerra em Grossos. Cumprindo agenda administrativa, a governadora fará a entrega oficial da reforma da Escola Estadual Coronel Solon e a assinatura da ordem de serviço da recuperação da litorânea Dehon Caenga, assim como a entrega das concessões das licenças ambientais das salinas artesanais de Grossos.

Em outubro, a prefeital esteve em Natal em audiência com a governadora e entre as reivindicações encaminhadas ao Governo do Estado, estava a recuperação da Rodovia Dehon Caenga que liga Grossos a cidade de Tibau.

“Estivemos com a Governadora e nossa principal pauta foi o pedido de recuperação da Dehon Caenga, pois entendemos a importância que essa estrada tem em especial para fomentar o turismo da nossa cidade, recebemos a notícia da assinatura da ordem de serviço com muita alegria, por saber que uma reivindicação nossa será atendida, algo que a população espera há muito tempo e que a gora com nosso empenho a estrada será finalmente recuperada”, frisou Cinthia.

Ainda durante a visita a Grossos, a Governadora fará a entrega de licenças ambientais para as salinas artesanais da cidade. Em parceria com a Ufersa a prefeitura de Grossos iniciou em 2021 o projeto Ekosa,l que tem como objetivo a promoção da regularização ambiental das salinas artesanais do município.

O licenciamento ambiental é o primeiro passo para garantir a continuidade da atividade, uma vez que a partir do licenciamento ambiental, os salineiros artesanais, além de poderem continuar o ofício de forma legal, sem o risco de embargo das áreas, poderão acessar mercados mais exigentes e ter acesso a linhas de crédito junto às instituições financeiras, reivindicação antiga dos produtores.

A entrega da Escola Coronel Solon está marcada para ás 11h, na própria escola e a assinatura da ordem de serviço e entrega de concessões ambientais a partir das 12h no cais da Prainha de Grossos.