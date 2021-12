Estado calcula que 150 mil participaram da procissão de Santa Luzia, em Mossoró. Procissão começou na região leste da cidade e terminou na Igreja Matriz de Santa Luzia, no Centro de Mossoró, com a presença das principais autoridades politicas do município e do Rio Grande do Norte.

Os festejos alusivos a Santa Luzia, padroeira de Mossoró-RN, terminaram, neste dia 13 de dezembro, com uma enorme procissão, que começou na região da cidade e terminou na região Central. O Governo do Estado calcula em 150 mil pessoas. É maior festa religiosa do Rio Grande do Norte, que atrai público de várias regiões do País.

As principais autoridades políticas do Rio Grande do Norte estiveram presentes. A governadora Fátima Bezerra, o prefeito Allyson Bezerra, a senadora Zenaide Maia, deputados estaduais e federais, conferiram a festa que havia começado no dia 3 de dezembro, sob a organização do padre Flávio Augusto e do Bispo Diocesano Dom Mariano Manzana.

Antes do início da procissão, o prefeito Allyson Bezerra desejou boas-vindas aos devotos de Santa Luzia. Enalteceu a festa e destacou a importância do evento para o povo de Mossoró e região. Acompanhou todo o trajeto, cumprimentando eleitores. “Mossoró é uma terra de paz, de luz, de muita esperança”, destaca o prefeito Allyson Bezerra.





Para a realização da procissão, os padres orientaram os devotos de Santa Luzia usarem máscara e fazer uso de uma garrafinha de álcool gel. A procissão com a imagem da santa protetora dos olhos começou na Capela da Mãe Rainha, no bairro Ulrick Graff e seguiu até a Avenida Presidente Dutra, caminhando até a Praça Antônio Vigário Joaquim, no Centro.

Esperada durante o ano inteiro por seus fiéis, a Festa de Santa Luzia movimenta toda a cidade de Mossoró, atraindo milhares de pessoas, povoando a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e agitando o comércio local. É uma demonstração de renovação da fé e uma grande oportunidade de louvor à santa padroeira.

A primeira procissão de encerramento ocorreu ainda durante a madrugada de hoje, à meia noite. É a conhecida Procissão da Luz, quando a imagem oficial de Santa Luzia é conduzida para a Matriz de São José, em alusão ao ano dedicado ao santo. A festa teve início no último dia 03 com extensa programação, como as tradicionais comemorações ocorridas no final de semana – o V Caminhoneiros da Luz, a XII Pedalada da Luz, a XIII Motorromaria e a II Revoada da Luz.

A festa voltou ao formato presencial após a realização de parte da programação no formato virtual em 2020, em função da pandemia da covid-19. Novenas também voltaram a ser realizadas diariamente. Uma das novidades da festa foi um estande de vacinação contra a covid que funcionou até ontem (12).





A governadora Fátima Bezerra disse que é sempre oportuno prestar solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para a covid-19. "Mas também viemos celebrar, sob as bênçãos de Santa Luzia, esse momento que estamos vivendo. Graças ao avanço da vacinação estamos hoje todos e todas aqui, movidos pelo senso de responsabilidade, atentos aos protocolos sanitários, que ainda se fazem necessários", disse emocionada, parabenizando o Padre Flávio Melo, o bispo Dom Mariano Manzana, todo o clero, as pastorais, e as equipes pelo empenho e dedicação por mais uma vez proporcionar uma jornada de fé tão bonita que é a festa de Santa Luzia.

O casal Simone Florentino e Pedro Florentino, que mora na cidade há 12 anos e trabalha na equipe da Convivência Fraterna da festa, conta que a cidade inteira se movimenta para as comemorações à Santa Luzia. “A festa vai terminar agora, mas hoje já é anunciada a equipe que coordenará a festa do próximo ano”, diz Beatriz, fazendo alusão ao fato de que é uma festa esperada durante todo o ano e que cinco meses antes já começam os preparativos.

Durante a festa é possível ver pessoas pagando promessas e vestidas de Luzia, usando vermelho e verde, cores representativas da santa. Além das atividades culturais e religiosas tradicionais, Pedro Florentino lembrou que há ano em que médicos oftalmologistas são chamados para atender a população com consultas grátis e obtenção de óculos para pessoas carentes. Destacou ainda as caravanas, que vêm de outros municípios e de outros estados, como a Paraíba e o Ceará – as romarias, que são acolhidas pela paróquia de Santa Luzia que tem 179 anos de história.





Também participaram a deputada estadual Isolda Dantas e o deputado Bernardo Amorim, além do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra. Acompanharam a governadora ao encerramento da festa: Gustavo Coelho (SIN); Alexandre Lima (Sedraf); Manoel Marques (DER); Socorro Batista (secretária adjunta do GAC); Herbênia Ferreira (Hospital Regional Tarcísio Maia); Emiliana Cavalcanti (II URSAP), senadora Zenaide Maia, entre outros.

"Parabenizo Dom Mariano e Padre Flávio pela organização e toda equipe de voluntários que atuam para que esse importante evento religioso aconteça na nossa cidade", destaca o prefeito Allyson Bezerra. A governadora Fátima Bezerra escreveu em suas redes sociais: "Que momento lindo foi poder participar da procissão de Santa Luzia em Mossoró! Esse foi o encerramento das festividades da Santa, e levou milhares de mossoroenses às ruas, numa união de fé e esperança renovadas!"