Contribuinte digital será lançado nesta quinta para ofertar os serviços da Sefaz de forma on line

A Prefeitura de Mossoró avança cada vez mais no trabalho para ofertar serviços informatizados à população a partir do programa “Mossoró Digital”. Todos os serviços da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) são ofertados de forma virtual dentro do “Contribuinte Digital”. A plataforma que reúne os serviços do “Contribuinte Digital” será lançada nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró.

“A Prefeitura tem a preocupação de ofertar com mais eficiência os serviços do Município para a sociedade mossoroense. A Sefaz não poderia estar de fora dessa magnífica ferramenta digital. Nós instituímos o ‘Contribuinte Digital’, onde ofertamos todos os serviços da Sefaz de forma 100% on-line para a cidade de Mossoró”, destacou o titular da secretaria da Fazenda, Ivo Franklin.

Os serviços ofertados de forma on-line estão disponíveis na plataforma do “Mossoró Digital”, no link: https://prefeiturademossoro.com.br/mossoro-digital, na aba Contribuinte. Dentre os serviços ofertados estão: Avaliação de ITBI, Cancelamento de Nota Fiscal, Certidão de Inexistência, Certidão Narrativa, Alteração Cadastral, Pedido e Requerimento de Isenção, Revisão Tributária e Imunidade Tributária.

“O contribuinte será direcionado para o sistema de serviços da Sefaz, onde terá acesso a todos os serviços e processos ofertados de maneira on-line para a sociedade. São serviços para a sociedade de modo on-line, simples e prático”, enfatizou o secretário.

Além de possibilitar mais comodidade ao contribuinte, facilitando ainda mais o acesso aos serviços, o programa “Contribuinte Digital” também oportunizará economia de recursos públicos a partir da redução da compra de folhas de papel e do volume de impressões.