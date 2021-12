Edgardo Benavides é homenageado pelos serviços prestados à saúde de Mossoró

Além de Edgarde Benavides Carrasco, de 87 anos, sendo que 21 deles a serviço dos mossoroenses, foi um dos 14 homenageados pela gestão do prefeito Allyson Bezerra. Na ocasião, o gestor assinou o decretou para pagar todas as progressões dos mais de 1.700 servidores da saúde, num desembolso anual de R$ 2,7 milhões. "É a forma que o município encontrou para agradecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Saúde na luta incansável contra a pandemia da Covid-19 em nossa cidade”, acrescentou Allyson.

A Prefeitura de Mossoró anunciou na tarde de hoje (15) o pagamento de progressões e mudanças de níveis para os mais de 1.700 servidores efetivos ligados à Secretaria Municipal de Saúde. O pagamento dos benefícios foi anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra em solenidade no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo.

Desde 2018 os servidores efetivos da Saúde não recebiam o benefício e a partir de janeiro essa remuneração, garantida por lei, volta a ser cumprida. “A partir de janeiro todos os trabalhadores efetivos da Saúde, mais de 1.700 servidores, voltam a receber os valores referentes às progressões e mudanças de níveis”, confirmou o prefeito Allyson Bezerra.

O pagamento dos benefícios aos servidores efetivos da Saúde de Mossoró vai representar para as finanças do município um investimento anual de mais de 2 milhões e 700 mil reais. “O pagamento desse benefício será feito com recursos próprios e essa é a forma que o município encontrou para agradecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Saúde na luta incansável contra a pandemia da Covid-19 em nossa cidade”, acrescentou Allyson.

HOMENAGEM

Durante a cerimônia, 14 servidores que se aposentaram ou que ainda estão na ativa foram homenageados pelos serviços prestados. Entre os homenageados o médico ginecologista Edgardo Benavides Carrasco, 87 anos, recebeu uma comenda pelos 21 anos de serviços prestados na área da saúde em Mossoró.

Outro médico também homenageado foi o pediatra Vicente Forte da Mota, que também tem 87 anos e neste ano está completando 21 anos de serviços prestados ao município. Ele conta que, apesar da aposentadoria, não pretende parar de trabalhar. “Quando a gente aposenta e para de trabalhar adoece, por isso enquanto eu puder vou continuar trabalhando”, declarou o médico Vicente Forte.

A técnica de enfermagem Maria Verônica Canuto, que atua no município desde 1988, conta que se sente feliz com a homenagem porque representa um reconhecimento do poder público ao trabalho desenvolvido. “Eu achei essa homenagem louvável por parte da atual administração. É um reconhecimento pelo nosso trabalho”, ressaltou Verônica.