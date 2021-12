Mossoró recebe novas doses da Pfizer e Jansen para dar continuidade a vacinação

O município de Mossoró recebeu na noite de ontem (16) um novo lote de vacinas para combater a Covid-19 e dar continuidade a campanha municipal “Mossoró Vacina”. Passava das 20h quando os imunizantes da Pfizer (10.002) e Jansen (2.755) chegaram para reforçar o estoque local.

De acordo com o coordenador municipal de Imunizações, Etevaldo de Lima, o número de mossoroenses que ainda não se vacinaram e que estão em atraso é considerado alto. Segundo dados atualizados hoje, 25.056 pessoas ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid, 19.515 estão com a 2ª dose da vacina em atraso e 9.156 estão atrasadas para tomar a dose de reforço (3ª dose).

Para incentivar a vacinação e tentar reduzir os números, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando parcerias para instalar pontos extras de vacinação. O objetivo da iniciativa do município é garantir mais acesso da população às vacinas.

Hoje (17), a vacinação aconteceu na Cobal das 7h30 às 11h; no supermercados Queiroz dos Teimosos das 7h30 às 11h e Supermercado Cidade Alternativa do Abolição IV das 13h às 16h30. Neste sábado e domingo, a vacinação vai acontecer no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, das 8h às 16h, e no Partage Shopping - sábado das 10h às 18h e domingo das 11h às 18h.