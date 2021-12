"Organizamos a Prefeitura de Mossoró e conseguimos fazer o adiantamento do 13º salário”, diz Allyson

O prefeito anunciou nesta sexta-feira (17) a antecipação do pagamento do 13º salário de 2021 dos servidores de Mossoró. No início da gestão, Allyson encontrou a prefeitura com salários atrasados, incluindo 13º, além de outras dívidas. Ao longo deste ano, o município pagou em dia os salários de todos os servidores, além de adicionais e o 13º atrasado de 2020. "Com muita dedicação, esforço e gestão, temos honrado os servidores do município de Mossoró pagando em dia", disse.