Bairro Belo Horizonte receberá “Natal das Crianças” neste domingo

Uma estrutura com brinquedos infláveis (como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas) será para montada para garantir o lazer, diversão e alegria das crianças. O “Natal das Crianças” será em frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Belo Horizonte. O objetivo do projeto é levar a crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos natalinos realizados na Praça de Eventos e na Praça Cícero Dias.

Mais uma comunidade de Mossoró receberá o projeto “Natal das Crianças” neste domingo (19). A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realiza a terceira edição do Natal das Crianças na avenida Centenária, no bairro Belo Horizonte. A programação com brincadeiras, apresentações culturais e distribuição de doces terá início a partir das 16h.

O Natal das Crianças já esteve no Promorar, após o Abolição IV, e no bairro Santo Antônio (Estrada da Raiz), levando diversão para as crianças. Nos dois eventos, o prefeito Allyson Bezerra e o secretário Thiago Marques, de Assistência Social e Cidadania, estiveram presentes.

Assim como nos outros bairros, uma estrutura com brinquedos infláveis (como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas) será montada para garantir o lazer, diversão e alegria das crianças. O “Natal das Crianças” será em frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Belo Horizonte.





Tem também o touro mecânico, que é a alegria das crianças.

O objetivo do projeto é levar a crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos natalinos realizados na Praça de Eventos e na Praça Cícero Dias.

“A nossa ideia é levar a magia e o encantamento do Natal aos bairros de Mossoró para aquelas crianças que não conseguem chegar até o centro da cidade e ver toda a nossa decoração que rodeia toda a região. Estamos levando para os bairros e que seja um momento diferente, lúdico para as crianças poderem aproveitar e usufruir do Natal. Estamos trazendo toda a magia do Natal para os bairros”, destacou o secretário da SEMASC, Thiago Marques.

O evento terá ainda a distribuição de lanches (algodão doce, pipoca, cachorro-quente e picolé), além de apresentações culturais, brincadeiras para crianças e a presença do Papai Noel.

Para o prefeito Allyson Bezerra, é um momento de muita alegria. Ele entra na festa das crianças e participa das brincadeiras. Em contato com a mídia, destaca a importância deste trabalho da Secretaria de Assistência Social e Cidadania em prol da alegria das crianças.