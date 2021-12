"Uma festa tão bonita", diz o prefeito sobre o Natal das Crianças no BH, em Mossoró

"O objetivo do município é ampliar essa programação e poder levar para outros bairros da cidade de Mossoró pelos próximos anos. É toda uma programação e um envolvimento aqui das secretarias e os servidores que proporcionam para essas crianças, para os pais e para essas comunidades uma festa tão bonita, uma festa tão linda como é que a gente está vendo aqui no bairro Belo Horizonte", disse o prefeito Allyson Bezerra.

O bairro Belo Horizonte recebeu o "Natal das Crianças", na tarde deste domingo (19). A diversão e alegria foram garantidas para centenas de crianças que brincaram nos brinquedos montados na quadra e praça do bairro. Essa é a terceira comunidade beneficiada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).

O “Natal das Crianças” leva uma série de atividades até as crianças de bairros mais distantes do Centro e que, possivelmente, não têm a oportunidade de participar dos eventos natalinos do "Mossoró Luz" realizados na Praça de Eventos e na Praça Cícero Dias.

"Essa é a terceira edição de uma de um total de cinco. A cada bairro que a gente ver a felicidade se renovar, é muito gratificante poder olhar para toda essa criançada aqui e ver a felicidade a vivacidade que tem esse bairro Belo Horizonte. É sempre muito feliz a gente ter a oportunidade de trazer a magia do Natal para dentro deste bairro que representa uma região tão populosa na nossa cidade“, destacou o secretário da SEMASC, Thiago Marques.

O evento contou com brinquedos infláveis (como tobogã, pula-pula e piscina de bolinhas), lanches (algodão doce, pipoca, cachorro-quente e picolé), além de apresentações culturais, brincadeiras para crianças e a tão aguardada chegada do Papai Noel.

"Feliz Natal para todas as crianças da cidade de Mossoró e a prefeitura está realizando o Natal das Crianças, levando esse primeiro momento para cinco regiões da cidade de Mossoró ou numa programação de Natal com brinquedos infláveis, com apresentação cultural, distribuição de lanches, a presença também aqui do Cadastro Único. Tudo isso fazendo do Natal feliz para tantas crianças, milhares de crianças mossoroenses que estão tendo uma grande oportunidade durante toda essa programação natalina. O objetivo do município é ampliar essa programação e poder levar para outros bairros da cidade de Mossoró pelos próximos anos. É toda uma programação e um envolvimento aqui das secretarias e os servidores que proporcionam para essas crianças, para os pais e para essas comunidades uma festa tão bonita, uma festa tão linda como é que a gente está vendo aqui no bairro Belo Horizonte", disse o prefeito Allyson Bezerra.

Quem participou do “Natal das Crianças” assistiu a apresentação da Orquestra de Violões UERN em Ação. Os jovens do projeto se apresentaram com repertório repleto de canções que são sucesso.

A dona de casa Antônia Neves levou a neta e a filha para se divertirem no "Natal das Crianças". “É muito bom. É ótimo. As crianças. Muito bem. As crianças aqui da comunidade precisavam dessa precisava sim. É ótimo. Muito bem”, disse.

Atendimentos

A SEMASC disponibilizou uma equipe para realizar atendimentos do Cadastro Único e Auxílio Brasil. Atualização cadastral, novos cadastros e consultas poderam ser feitas no local.

“A gente pensou casar esse momento também com a perspectiva da cidadania, dos direitos sociais. Entendendo que a população está realmente nesse momento a procura desse serviço por causa do fim do auxílio emergencial, a gente entendeu que seria importante estarmos enquanto equipe de Cadastro Único participando desse momento. A população quando vier deve vim munida de documentos: CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e um comprovante de residência atualizado. Todos esses documentos devem ser originais tanto da pessoa quanto da família que mora com a pessoa. Nós também estamos fazendo nesse momento o processo de consulta ao benefício chamado Auxílio Brasil. Então muitas pessoas por algum motivo perderam ou mesmo tem alguma dúvida acerca desse benefício também está fazendo a consulta ao sistema de benefícios sociais do Ministério da Cidadania”, explicou a assistente social Marwyla Lima.