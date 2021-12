Pontos de vacinação contra Covid em Mossoró incluem vacina contra Influenza. Secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas anunciou que o município está incentivando a vacinação contra Influenza também nos postos extras de imunização contra a Covid-19. Dos casos de Influenza e H2N3 apontados pelo LACEN no Estado, nenhum foi registrado em Mossoró. “Nós estamos reforçando a importância da vacina contra o vírus Influenza também nos pontos extras de vacinação contra a Covid-19, porém a vacina da gripe já vinha sendo disponibilizada à população de Mossoró em todas as Unidades Básicas de Saúde do nosso município”, destacou Morgana.

A Prefeitura de Mossoró incluiu em todos os pontos extras de vacinação contra a Covid-19 em Mossoró a vacina contra o vírus Influenza (gripe). Hoje (20), além da vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dois pontos extras de vacinação estão sendo disponibilizados para a população.

Um dos pontos extras de vacinação está funcionando na GFarma da rua Melo Franco, proximidades do cemitério São Sebastião, Centro. No local, a imunização contra a Covid-19 e o vírus da gripe teve início às 8h se estendendo até as 11h. E continua das 13h às 17h.

O outro ponto extra é o Oitava Rosado Mall, na avenida João da Escóssia, bairro Nova Betânia, com início da vacinação às 12h se estendendo até as 20h. No local também serão disponibilizadas as vacinas da Covid-19 e Influenza. Para se vacinar, basta levar o cartão de vacina ou documento de identificação.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP) emitiu nota fazendo um alerta à população para o aumento de síndromes gripais com maior circulação de vírus respiratórios (Influenza) no Estado do Rio Grande do Norte.

Segundo a Sesap, foram identificados 93 casos de Influenza A e 37 casos de H2N3, investigadas através do Laboratório Central (LACEN). Foi detectado ainda o primeiro caso de coinfecção entre Influenza e Covid-19.

Secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas anunciou que o município está incentivando a vacinação contra Influenza também nos postos extras de imunização contra a Covid-19. Dos casos de Influenza e H2N3 apontados pelo LACEN no Estado, nenhum foi registrado em Mossoró. “Nós estamos reforçando a importância da vacina contra o vírus Influenza também nos pontos extras de vacinação contra a Covid-19, porém a vacina da gripe já vinha sendo disponibilizada à população de Mossoró em todas as Unidades Básicas de Saúde do nosso município”, destacou Morgana.

PONTOS EXTRAS DE VACINAÇÃO ATÉ SEXTA-FEIRA 24/12

Terça 21/12

Oitava Rosado Mall – das 12h às 20h

Hospital da Polícia Militar - (Exclusivamente para as forças de segurança e salvamento) das 8h às 12h

Quarta 22/12

Farmácia Potiguar - Avenida João da Escóssia das 8h às 11h e das 13h às 17h

Farmácia Betel - Avenida Francisco Mota,190, (Pintos) das 8h às 11h e das 13h às 17h

RN Imóveis - Rua Terezina, 30, Cidade Alta, Sumaré das 8h às 16h

Atacadão das 17h às 22h

Quinta 23/12

Atacadão das 8h às 16h

Farmácia Pague Menos do Alto de São Manoel, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Sexta 24/12

Farmácia Pague Menos do Nova Bêtania, das 8h às 12h