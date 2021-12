“É muito interessante a volta do ônibus para nossa região”, diz morador do Aeroporto

Nesta segunda-feira (20) a linha de transporte público Aeroporto/Macarrão começou a operar na cidade de Mossoró. O itinerário possui 13km de extensão e atende a região do Ouro Negro, Macarrão, Quixabeirinha, Boa Vista e Doze Anos.

O pintor Gerenildo do Nascimento comemorou a volta do transporte coletivo ao bairro. "É muito interessante a volta do ônibus para nossa região. Fico feliz e agradeço, muito bacana o trabalho que está sendo feito. Com o ônibus vamos ganhar muito. Antes pagávamos entre oito a dez reais para ir ao Centro, agora estamos pagando bem menos”, agradeceu.

A linha Aeroporto iniciou a operação às 6h10 da manhã, partindo da praça do bairro em direção ao centro da cidade. Mesmo com aumento dos combustíveis, a Prefeitura de Mossoró realizou melhorias no sistema e garantiu a mesma tarifa (R$ 3,30), oportunizando o uso do serviço a todos.

Secretário municipal de Segurança, Cledinilson Morais acompanhou o momento e destacou os benefícios da utilização do transporte público.

“Os moradores do bairro Aeroporto agora contam com ônibus no bairro. É o programa de ampliação do sistema de transporte coletivo chegando a várias regiões da cidade. O ônibus é um transporte seguro, legal e mais barato”, disse Cledinilson.

Com a ampliação do itinerário, o município passa a contar com as linhas Vingt Rosado, Nova Vida, Abolição, Planalto e Aeroporto. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDM), até maio de 2022, o transporte público municipal alcançará mais de 30 bairros e localidades da cidade.

“A população agora tem a oportunidade de estar buscando o transporte público que passa nos principais polos atrativos da cidade. Isso está sendo possível graças ao aporte financeiro que o município está fazendo. Até fevereiro, a Prefeitura vai investir 220 mil reais no transporte público”, frisou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

“Um pedido da população durante o 'Mossoró Mobilidade' foi que fosse efetuado a linha Aeroporto. Temos vários locais importantes que a linha vai passar a atender. Os hospitais São Luís e Tarcísio Maia, Cobal, Centro Administrativo, corredor cultural, são alguns dos pontos contemplados pelo transporte público”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.