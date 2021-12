Allyson precisou retirar R$ 116 milhões para dívidas de gestões passadas em 2021

Dívida encontrada na Prefeitura de Mossoró no início de 2021 foi de R$ 876.999.792,97, somente com a Previ Mossoró, o valor foi superior a R$ 233 milhões; Mossoró estava no SERASA das Prefeituras. Além da dívida, a gestão Allyson Bezerra encontrou ônibus escolares quebrados, escolas danificadas e ruas cheias de buracos, além de problemas sérios no sistema de saúde pública e inúmeras obras iniciadas há dez anos por concluir. "O caminho foi planejar, trabalhar dia e noite e hoje apresentar os primeiros resultados", diz o prefeito

A Prefeitura de Mossoró realizou nesta terça-feira (21) prestação de contas das ações do Município desenvolvidas este ano, expondo como encontrou o município no dia 1º de janeiro de 2021 e o que foi possível avançar nestes primeiros 12 meses de gestão. Só em 2021, o prefeito Allyson Bezerra teve que pagar R$ 116 milhões em dívidas deixadas por gestões passadas, sendo a maioria delas da gestão Rosalba Ciarlini, de 2017 a 2020. "O que daria para fazer com este valor?", pergunta o prefeito Allyson Bezerra.

O evento aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, com a presença de servidores, secretários, vereadores e imprensa. A prestação de contas foi dividida em 5 topicos:

1 - Gestão Fiscal e Administração e Transparência

2 – Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública

3 - Educação

4 – Infraestrutura e mobilidade urbana

5 - SAÚDE

Fazendo uso do telão do Teatro Municipal, o prefeito Allyson Bezerra mostrou que quando assumiu encontrou a Prefeitura de Mossoró com uma dívida R$ 876 milhões, quase um bilhão de reais, além de quase todos os setores da Prefeitura de Mossoró sucateados.

"Do ponto de vista fiscal, o Município encontrava-se no vermelho. Com relação a dívidas, trabalhamos e quitamos R$ 116 milhões ainda no primeiro ano de mandato. No caso do Previ, a receita foi ampliada e o instituto possui saldo de R$ 31,2 milhões. Trata-se de uma nova realidade, que garantirá a aposentadoria dos servidores", explicou Allyson Bezerra.

A dedicação da equipe municipal para a reorganização da Prefeitura foi fundamental e possibilitou à cidade importante avanço no pagamento salarial aos servidores. O parcelamento de salários foi um dos entraves enfrentados pelo funcionalismo na gestão passada. Este ano, o 13º salário de todos os servidores foi quitado no dia 17 deste mês. A Prefeitura também implantou a concessão de férias e a concessão de progressões funcionais.

Outro avanço do Município se refere à instituição da reforma administrativa em outubro deste ano. A iniciativa objetivou organizar a estrutura funcional, proporcionando ainda mais transparência.

A tecnologia também ajudou a fortalecer a cidade de Mossoró. No dia 7 deste mês, a Prefeitura lançou o programa “Mossoró Digital”, que disponibilizou uma plataforma on-line para solicitação de serviços pela população.

"O 'Mossoró Digital' é uma das grandes realizações da gestão e já estava previsto em nosso plano de governo. Em um primeiro momento, estimamos uma economia de aproximadamente R$ 500 mil por ano em virtude da redução da compra de folhas de papel e do volume de impressões", reforçou.

Em âmbito social, mais de 80 toneladas de alimentos foram distribuídas. O projeto "Natal das Crianças" contemplou cerca de 8 mil crianças, com brincadeiras e muita diversão.

Durante o evento, o prefeito ainda ressaltou a reestruturação do trabalho da Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito. "Sete viaturas da Guarda Municipal estão trabalhando 24 horas por dia, ajudando na segurança da cidade. E agora, são 44 câmeras para videomonitoramento", frisou.

O prefeito Allysson Bezerra detalhou ainda a ampliação do orçamento da Secretaria de Agricultura de R$ 2 milhões para R$ 4,5 milhões este ano e reforçou a importância da atenção devida à população da zona rural.

No que se refere à educação, o prefeito Allyson Bezerra enfatizou a manutenção do transporte escolar, a transferência de unidades de ensino para prédios com melhores condições para recebimento dos alunos, a construção de novos espaços para a atividade escolar e a realização das matrículas de forma on-line.

O prefeito Allyson Bezerra também detalhou as melhorias voltadas à infraestrutura da cidade. Mais de 160 ruas e avenidas foram recuperadas e mais de 140 quilômetros de estradas vicinais receberam ações do Município. Ainda houve a implementação de 36 quilômetros de asfaltamento. A construção de equipamentos de lazer e a substituição/Instalação de mais de 10 mil luminárias LED reforçam a atuação do Município para estruturar Mossoró.

Com relação à saúde, o prefeito ressaltou o trabalho de manutenção e investimentos desenvolvido pela Prefeitura e a ampla mobilização do Município para a imunização da população contra a Covid-19.

"Encontramos a Saúde de Mossoró no abandono, obras paradas, falta de médicos, falta de insulina e a pandemia. A campanha "Mossoró Vacina" foi um sucesso, tivemos o retorno das cirurgias gerais. Isso é trabalho, é respeito pelo cidadão mossoroense", concluiu.

DOAÇÃO – Antes do início do evento de prestação de contas, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL), Stênio Max, representando o movimento “Unidos pela Vacina”, realizou a doação de cinco refrigeradores para armazenamento de imunizantes.

