Trabalho de construção de ponte na Ilha de Santa Luzia começa nesta quarta (22)

A solenidade de assinatura que autoriza o início das obras foi realizada na noite desta terça-feira (21), na rua Benício Filho.

A construção da ponte era uma reivindicação de décadas da população do grande Ato de São Manoel e que agora começa a se tornar realidade a partir da assinatura da ordem de serviço. A obra proporcionará a interligação entre bairros, beneficiando moradores de toda a região.

“Hoje é um dia importantíssimo e histórico para todo o Alto de São Manoel. Era um sonho antigo da comunidade, dos moradores do Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Planalto 13 de Maio, Papoco, Alameda, Liberdade e toda a região que aguardava a ponte da Benício Filho. Era uma espera de décadas que agora chega grande momento para realizar essa obra”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O investimento da Prefeitura de Mossoró é de aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais. “Hoje, a Prefeitura dá a ordem de serviço para construção da ponte da rua Benício Filho. Uma obra tão esperada e comentada pela população de Mossoró. A partir de amanhã os trabalhos já começam e se estendem pelos próximos 12 meses. A ponte vai interligar bairros, beneficiando toda a região”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

A solenidade foi acompanhada com entusiasmo pelos moradores da região. “O benefício é muito grande, pois quando chove temos que dar a volta gastando muito tempo e com a ponte ficaria tudo mais fácil, trazendo inúmeras vantagens. Eu tenho uma vendinha aqui na rua e isso me ajudaria muito. Não só pra mim, mas vai melhorar para todo mundo”, disse Maria Vitória, dona de casa.

“Essa ponte vai beneficiar não só a população da Ilha de Santa Luzia, mas de toda a cidade de Mossoró. É um sonho antigo de mais de 40 anos e agora estou com muita fé que será realizada essa obra”, contou Adriano Gesso, morador da Ilha de Santa Luzia.

A obra da ponte na Ilha de Santa Luzia é mais um dos grandes investimentos em infraestrutura realizados pela Prefeitura de Mossoró em 2021.

“O canteiro da empresa já está instalado e os equipamentos prontos para iniciar a obra. Com a ordem de serviço sendo dada já iniciaremos os trabalhos. São recursos do povo de Mossoró sendo investidos aqui nesta obra” acrescentou Allyson Bezerra.

A assinatura da ordem para início das obras da ponte da Ilha de Santa Luzia, na rua Benício Filho, foi acompanhada por secretários municipais, vereadores do município e população do grande Alto de São Manoel.