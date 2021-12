Homem passa mal e entra em óbito enquanto fazia entrega em condomínio do Nova Betânia

O caso aconteceu por volta das 10h desta quarta-feira (22), na Rua República do Peru. De acordo com informações de moradores, o homem, que não teve o nome divulgado, estava fazendo a entrega de um móvel, quando passou mal no estacionamento do local. Uma unidade do Samu foi acionada, mas ele já estava em óbito. O corpo só foi removido por local por volta das 12h, em uma carro funerário. Ele será encaminhado ao SVO, para determinação da causa da morte.