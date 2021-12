PMM realiza nova convocação de selecionados para entrega de documentos do Residencial Mossoró III

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), realiza a terceira chamada para o processo de entrega de documentos relativos ao empreendimento Residencial Mossoró III.

Estão sendo convocados todos foram selecionados pelo Governo Federal, através do Programa Minha Casa Minha Vida/Programa Casa Verde e Amarela, de acordo com o Banco de Dados do Cadastro Único, sob a Portaria Nº 2.081, de 30 de julho de 2020, e que ainda não compareceram.

Os selecionados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos de 21 de dezembro a 27 de dezembro de 2021, para recebimento de fichas com data para apresentação da documentação necessária.

A Secretaria localiza-se à rua Nilo Peçanha nº 40, Bom Jardim, Mossoró/RN - ao lado do Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Telefone para contato: 3315-4794.

Os documentos, listados abaixo, devem ser apresentados na Secretaria na data que será marcada pela pasta. Estes documentos serão enviados à Caixa Econômica Federal para posterior análise. São eles:

- RG (original e cópia)

- CPF (original e cópia)

- Cadastro Único – folha resumo atualizada

- Certidão de Nascimento (original e cópia)

- Certidão de Casamento (original e cópia)

- RG e CPF do cônjuge, se casado. (Original e cópia)

- Certidão de óbito, casos específicos. (Original e cópia)

- Certidão de Casamento + averbação de divórcio, casos específicos. (Original e cópia)

- Comprovante de residência atualizado. (Original e cópia)

- Comprovante de renda atualizado. (Original e cópia)

- Atestado médico, constando o CID, para pessoas com deficiência. (Original e cópia)

A lista de selecionados para o Condomínio Residencial Mossoró III, convocados em terceira chamada, pode ser consultada a partir da página 36, na edição do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), Nº 645A, do dia 20 de dezembro de 2021. ACESSE AQUI.