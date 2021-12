Mossoroenses podem avaliar os serviços oferecidos pela Prefeitura até amanhã, 23

A primeira etapa da consulta pública “Fala Mossoró”, iniciativa lançada pela Ouvidoria Geral do Município, chega ao fim nesta quinta-feira (23).

Por meio de formulário digital, disponível no portal da Prefeitura de Mossoró, a população em geral e servidores públicos do Poder Executivo local podem avaliar os serviços oferecidos pela gestão, apresentar sugestões, críticas, elogios, em um espaço de contato direto, ágil e célere.

“Reforçamos o nosso convite para que você participe da consulta pública, a primeira lançada pela Ouvidoria Geral do nosso Município. Você que é usuário/usuária dos serviços da Prefeitura tem uma ótima oportunidade de avaliar como estão sendo executados esses serviços e assim colaborar para que a gestão possa executar um trabalho cada vez melhor”, destaca Janaína Holanda, ouvidora-geral.

Ao acessar o formulário do “Fala Mossoró”, o cidadão não precisa se identificar. Ele deve responder, inicialmente, se é servidor municipal ou não.

Na sequência, são apresentadas as perguntas referentes à avaliação dos serviços/atendimentos disponibilizados pela Prefeitura e, no caso do servidor, questiona-se também como ele avalia o diretor da unidade ou setor em que esteja lotado e o que pode ser aperfeiçoado naquela repartição, entre outras perguntas.

Concluído o prazo para que a população e os servidores possam expressar suas opiniões na consulta pública “Fala Mossoró”, a Ouvidoria inicia uma nova etapa de trabalho.

“Terminado esse processo de recebimento dos formulários, nós vamos mensurar essas informações e trabalhar com elas de forma qualitativa. Vamos conseguir mensurar, por exemplo, que área está precisando de um determinado serviço. Essa consulta serve para isso. É um termômetro muito importante para que saibamos também o que a população está achando dos nossos serviços”, finalizou Janaína Holanda.