“Não há, em hipótese alguma, a possibilidade de fechamento da UTI Pediátrica em Mossoró”

A secretária de saúde do município, Morgana Dantas, rebateu uma notícia que circulou pelas redes sociais nesta quarta-feira (22) informando sobre o fechamento da unidade por não renovação do vínculo da Prefeitura com os especialistas. A secretária lamentou que estejam espalhando esta notícia de forma irresponsável, assustando a população. A secretaria de saúde ainda informou que o serviço será mantido com o atendimento sendo realizado por profissionais de uma outra empresa que já presta serviços à saúde de Mossoró.