[COLUNA ESPLANADA] Alckmin ao Partido dos trabalhadores: “Tamo junto”

As novas conversas agora de Alckmin, recém-saído do PSDB, são com o PSB, dirigido por Carlos Siqueira, e o PSD, controlado por Gilberto Kassab – com quem o ex-governador tem mais afinidade política. Fato é que o PSB nacional ainda não engoliu o ex-tucano, e dialoga internamente. A ideia de Alckmin no partido foi de Marcio França.

Coluna Esplanada

Por Leandro Mazzini

Está praticamente acertada a inesperada chapa presidencial Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin de vice – filiado ao PSB ou ao PSD. O jantar do grupo de advogados Prerrogativas, em São Paulo – no qual ambos foram as estrelas – foi apenas a primeira aparição pública. Alckmin só conseguiu se sentar ao lado de Fernando Haddad duas horas depois de entrar, de tanto que foi paparicado. Aos grãos petistas que o cumprimentaram, todos com a frase “Governador, esperamos que venha com a gente”, como um mantra, Alckmin respondia de pronto: “Tamo junto”, e batia a mão direita no peito, na altura do coração. É muito amor numa pré-campanha eleitoral. A conferir.



Ascendendo

Advogado de Lula enquanto esteve preso em Curitiba, que o visitava todo dia, Manuel Caetano ganhou pontos com o Barba e a cúpula do PT. Teve assento de destaque.

Intruso, não

Presidente do MDB, controlado pelo neo-inimigo Michel Temer, Baleia Rossi justificou sua presença com uma frase: “todos aqui me apoiaram contra Arthur Lira na Câmara”.

Chega pra lá!

Os senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, a dupla da CPI da Pandemia, foram muito tietados também. Fotos e abraços. Ex-presidente, Dilma Rousseff não foi convidada.

Entre dois

Tranto anterior

Antes desse ensaio Lula-Alckmin, havia articulação para o ex-governador ser o candidato do PSD ao Palácio Bandeirantes, com Marcio França (PSB) de vice. O cenário virou. França quer disputar o Governo, e idealiza uma chapa com Haddad ao Senado. Mas o ex-presidenciável petista não abre mão, por ora, de disputar o Governo.

Fator Pacheco

Kassab ainda tenta atrair Alckmin para o PSD – pelo qual ele também pode ser vice de Lula da Silva. E Rodrigo Pacheco? Seria problema para resolver depois.

Atravessando

A pressão do ex-ministro José Eduardo Cardozo para que o STF derrube liminar e acelere processo de cassação do deputado Jalser Renier na Assembleia de Roraima tem causado desconforto no gabinete do ministro Luiz Fux. O ex-ministro, que não representa nenhuma das partes, teria ligado várias vezes para o gabinete de Fux.





MERCADO

Apertem os cintos..

Sumido da praça, Sidnei Piva, o megalômano empreendedor aéreo da ITA, apareceu num site desconhecido em quase-monólogo, garantindo que a empresa volta a voar..

Garotada online

Um levantamento do aplicativo de educação financeira Blu by BS2 revela que os gastos de adolescentes com games e entretenimento cresceram 181% e 136%, respectivamente, em novembro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Black no azul

O relatório da Neotrust mostra que as pequenas e médias empresas (PMEs) faturaram R$74,7 milhões na Black Friday 2021. Com isso, as PMEs tiveram um crescimento de 29% nessa época do ano, em comparação com 2020. A empresa é responsável pelo monitoramento de mais de 85% do e-commerce brasileiro.

Brasil adentro

A Coluna chega ao Rio Grande do Norte e passa a ser publicada a partir de hoje nos renomados Mossoró Hoje, no interior, e Tribuna de Notícias, em Natal. Uma honra.

ESPLANADEIRA

# Rede ItCase anuncia abertura de sete novas lojas em dezembro. # COPPEAD UFRJ abre inscrições 2022 do Full-Time MBA, até dia 28. # Patrícia Corrêa é reconhecida pelo 'Pilot Light Award 2021' com programa de equidade de gênero em cargos de liderança. # Será lançado no segundo semestre de 2022 o filme "O Silêncio Tem Rosto de Mulher". # Associação Brasileira de Epilepsia lança campanha #SOSEpilepsia para chamar atenção sobre desabastecimento de medicamentos.