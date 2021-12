Areninhas Potiguares: Estado vai construir quadras esportivas nas escolas. O governo do RN celebrou contrato com a Caixa para início do projeto. Inicialmente serão contempladas escolas da Região Metropolitana de Natal, num total de 15 areninhas, mas o plano do governo do RN é levá-las às demais regiões para estimular a prática esportiva da juventude potiguar. Os recursos, no valor de R$ 5,1 milhões, são oriundos de emendas parlamentares do senador Jean Paul Prates e da deputada federal Natália Bonavides, com a contrapartida estadual. Os espaços são compostos por um campo de futebol society com alambrado, vestiário, iluminação e arquibancada.

As escolas da rede estadual do Rio Grande do Norte vão ganhar equipamentos para a prática esportiva. Contrato nesse sentido foi celebrado nesta quarta-feira (22) entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.

Por meio dele, serão repassados recursos do orçamento da União para a construção de campos de futebol Society (com grama sintética), do projeto Areninhas Potiguares.

Os recursos, no valor de R$ 5,1 milhões, são oriundos de emendas parlamentares do senador Jean Paul Prates e da deputada federal Natália Bonavides, com a contrapartida estadual.

Inicialmente serão contempladas escolas da Região Metropolitana de Natal, num total de 15 areninhas, mas o plano do governo do RN é levá-las às demais regiões para estimular a prática esportiva da juventude potiguar.

As primeiras serão construídas em Natal, Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e São José do Mipibu. Os espaços são compostos por um campo de futebol society com alambrado, vestiário, iluminação e arquibancada.

A governadora Fátima Bezerra pediu prioridade às secretarias de Educação e Infraestrutura para que as obras comecem o mais breve possível.

"Isso vai possibilitar investir na infraestrutura voltada para o desenvolvimento de uma prática tão importante e saudável como a do esporte, em nossas escolas."

Na mesma solenidade foi assinado contrato de repasse de recursos de outra emenda da deputada Natália Bonavides para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Teotônia Amaral no município de Florânia.

O senador Jean-Paul lembrou que a proposta das arenas é uma iniciativa do Consórcio Nordeste elaborada, desenvolvida e implantada pelo governo do Ceará.

As do Rio Grande do Norte foram adaptadas e terão as dimensões oficiais para que possam ser usadas em competições nacionais. "É um projeto inovador, diferente, importante." Ele anunciou uma emenda de R$ 250 mil para a realização da Copa das Cidades, no próximo ano.

“Andando pelo interior do Estado, pudemos perceber o quanto é difícil para a juventude o acesso a direitos como este, do esporte, do lazer. A quadra na escola de Florânia, por exemplo, é uma reivindicação que já dura três décadas. Para todos nós, é um orgulho manter as parcerias com o governo da professora Fátima Bezerra", enfatizou a deputada Natália Bonavides.

O subsecretário de Esportes da Secretaria Estadual de Educação, Canindé de França, lembrou que a política pública do esporte e do lazer no RN avança no governo da professora Fátima com financiamento e equipamentos, fortalecendo a Educação, a Cultura e o Esporte.

"O povo do Rio Grande do Norte terá mais equipamentos à disposição para a prática do esporte, do lazer e da convivência comunitária, desenvolvendo a cultura de paz."

Os representantes da CEF, Lamarck Rodrigues, Sílvio Conceição e Cleiton Beje disseram que o governo do Estado pode contar com a equipe técnica do banco para que o contrato evolua da melhor maneira possível e sugeriram que o time de futebol da Caixa fosse convidado para jogar a partida inaugural.