Contribuinte de Mossoró terá 25% de desconto para quitar o IPTU até o dia 28 de fevereiro de 2022

O desconto oferecido no município é um dos maiores da região Nordeste, ficando a frente cidades como Natal (16%), Campina Grande (15%), Recife (10%) e João Pessoa (5%). Além do desconto para pagamento em cota única, a Prefeitura de Mossoró disponibilizou desconto de 5% para o pagamento em até três parcelas mensais e 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas; confira o calendário do recolhimento do IPTU 2022

Mossoró tem um dos maiores descontos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do Rio Grande do Norte e da Região Nordeste.

A maior cidade do Oeste potiguar oferece 25% de desconto para o contribuinte que efetuar o pagamento do imposto em cota única. A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) destaca a importância do IPTU para ações, projetos e investimentos em benefício da população.

O desconto do IPTU disponibilizado pela Prefeitura de Mossoró é maior do que o de Natal (16%), Campina Grande (15%), Recife (10%) e João Pessoa (5%). O desconto também é maior entre as cidades circunvizinhas a Mossoró no exercício de 2022 do IPTU.

“Preocupada com a crise sanitária que ainda está instalada no Brasil e a retomada da economia que é gradativa, o município resolveu conceder desconto de 25% para quem pagar o IPTU até o dia 28 de fevereiro de 2022. Se comparado às cidades circunvizinhas ou com algumas cidades mais ou menos do porte de Mossoró, que eu diria assim, Campina Grande tem 15% e olha que lá tem 400 mil habitantes. Caruaru 8%. A própria capital do nosso Estado concedeu 16%. Fortaleza, que é um grande centro avançado nas questões de legislação tributária, concede um desconto de 8%. Mossoró está contemplando a sociedade com desconto de 25%”, destacou Ivo Franklin, secretário municipal da Fazenda.

Além do desconto para pagamento em cota única, a Prefeitura de Mossoró disponibilizou desconto de 5% para o pagamento em até três parcelas mensais e 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas.

Com os recursos do IPTU o município realiza projetos, ações e faz investimentos em diversas áreas prioritárias em prol da população mossoroense.

“A receita própria do município, em especial o IPTU, é importante porque ele é devolvido à sociedade como nós estamos vendo aí todos os dias as obras que a gestão municipal tem entregue. É investido na saúde, na segurança, no lazer até mesmo nas questões mais diversas do município. O IPTU é uma receita própria que pode ser investida em qualquer área que o município deseje e tenha demanda”, ressaltou o secretário.

GUIA DE PAGAMENTO

A guia de recolhimento do IPTU do exercício 2022 estará disponível a partir de janeiro/2022. O contribuinte pode ter acesso de forma simples, ágil e prática pela internet. Também no site da Prefeitura de Mossoró, na aba do Mossoró Digital (https://www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro-digital), clicando na opção IPTU na lista de serviços da Sefaz.

“A guia de pagamento vai estar disponível no próprio site da Prefeitura. O contribuinte vai estar clicando na aba contribuinte e vai ser direcionando para baixar diretamente em casa pelo tablet, pelo computador, e até mesmo pelo celular. Não é necessário se dirigir à Sefaz para estar recebendo a guia. Também vamos disponibilizar a entrega e a distribuição de casa em casa a partir de janeiro do próximo ano”, informou Ivo Franklin.

Confira o calendário do recolhimento do IPTU 2022:

PARCELA - VENCIMENTO

Quota única/1ª quota.......................... 28/02/2022

2ª quota............................................... 31/03/2022

3ª quota .............................................. 29/04/2022

4ª quota .............................................. 31/05/2022

5ª quota .............................................. 30/06/2022

6ª quota .............................................. 29/07/2022

7ª quota .............................................. 31/08/2022

8ª quota .............................................. 29/09/2022