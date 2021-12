Iniciado em 14 de novembro, serviço de Raio-X da UPA do BH já beneficiou mais de 1.100 pacientes

Após mais de cinco anos de espera, a reinstalação do serviço de raios X na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte proporcionada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem garantindo atendimento de qualidade no setor de traumaortopedia, via sistema público municipal de saúde.

Inaugurado no dia 14 de novembro deste ano, o setor já realizou em pouco mais de um mês mais de 1.300 procedimentos de raios X atendendo a mais de 1.100 pacientes. Segundo o diretor da unidade, João Batista de Andrade, há casos em que os pacientes necessitam realizar mais de um raio X.

O setor de raios X do BH funciona todos os dias incluindo finais de semana e feriados com sistema 24 horas. O serviço pode ser solicitado por meio de encaminhamento ou o paciente pode ser atendido na UPA e ser encaminhado para a realização do procedimento.

Secretária de Saúde, Morgana Dantas reforça a importância do serviço e ressalta os números de atendimentos no setor em pouco tempo.

“Foram mais de cinco anos que a população de Mossoró ficou sem o serviço na UPA do bairro Belo Horizonte. E do dia 14 até hoje (23/12) já foram realizados mais de 1.300 exames de raios X, beneficiando a população que procura a UPA do BH e tem acesso a um exame de alta resolutividade e diagnóstico na hora para que possa iniciar o tratamento”, destacou.