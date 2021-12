Prefeitura realiza intervenção na Avenida Presidente Dutra nesta sexta-feira, 24

A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), por meio da Gerência de Trânsito, realizará nesta sexta-feira (24), a substituição de dois postes de iluminação pública, na avenida Presidente Dutra. O objetivo é melhorar a eficiência e operação dos dispositivos.

Para garantir a segurança das equipes e dos condutores, a Secretaria de Infraestrutura orienta os motoristas que os dois sentidos da via serão fechados das 4h às 6h, na altura do Complexo Viário Vingt Rosado (ponte que liga os bairros Alto da Conceição/Alto de São Manoel).

“Nossas equipes de trânsito serão mobilizadas para organizar o fluxo de veículos e promover mais segurança viária na região. A via estará totalmente sinalizada, mas é preciso conduzir com bastante cautela e atenção pela região”, disse Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

Diretor executivo de Segurança Viária, Jailson Nogueira orienta os condutores sobre rotas alternativas. “Quem está na zona Leste e deseja ir ao centro da cidade, pode utilizar outros caminhos, como a avenida Leste-Oeste. A mobilidade será reduzida entre as 4h e 6h”, explicou.

De acordo com Cledinilson, os usuários do aplicativo Waze já foram notificados sobre a intervenção. “Uma parceria muito importante que temos com o Waze. Nossa equipe já realizou o registro da intervenção e todos os usuários já foram notificados. Automaticamente o Waze já sinalizou e criou rotas alternativas para seus usuários”, completou.