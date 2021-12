Sob nova gestão, Afim conseguiu economizar mais de R$ 1 milhão do município em 2021

Melhorias estruturais e economia de recursos são fatores que definem o trabalho realizado este ano no Abatedouro Frigorífico Industrial de Mossoró (Afim).

Sob nova direção, o Abatedouro auferiu algumas conquistas, entre as quais a disponibilidade das certidões municipal e estadual.

“Hoje, temos as certidões municipal e estadual, o que nos torna aptos para aquisições de empréstimos e recursos. Há mais de 25 anos, o Afim não possuía as certidões municipal e estadual”, explica Alex do Frango, diretor-geral do Abatedouro.

Alex também aponta a economia de recursos públicos como resultado das ações da nova gestão do Afim.

“Gestões passadas repassaram mais de R$ 3 milhões por ano para o Afim. Este ano, o Município realizou o aporte de R$ 1,9 milhão e conseguimos realizar um trabalho ainda mais eficiente. Ou seja, uma economia superior a R$ 1 milhão, recurso que servirá para outras áreas”, destaca.

Entre as melhorias estruturais empreendidas no Abatedouro, destaca-se a reforma de duas câmaras frias, que receberam piso, revestimento cerâmico nas paredes e forro de PVC.

NOVO SELO – O diretor do Afim detalha ainda que o Abatedouro está em fase avançada no processo para obtenção do selo Sisbi. “O selo Sisbi vai possibilitar que toda carne abatida no Afim possa ser vendida para o Brasil inteiro”, ressalta Alex do Frango. O Afim abate mensalmente 2.780 animais, entre bovinos, suínos e caprinos.