"Uma iniciativa excelente" diz moradora da Nova Mossoró sobre atendimento de saúde

O conjunto nova Mossoró recebeu nesta quinta-feira (23) um ponto de atendimento de saúde. No final do mês de outubro, durante assinatura da ordem de serviço para construção de um complexo esportivo no Conjunto, o prefeito Allyson Bezerra anunciou que a região contaria, a partir do mês de dezembro, com um ponto de atendimento na área da Saúde. O anúncio foi concretizado nesta quinta-feira (23), com a população já sendo beneficiada com os serviços.

“A Prefeitura está de parabéns. Nós precisávamos muito, porque toda vez que saímos daqui do Nova Mossoró, para sermos atendidos em outros setores, diziam que éramos de uma área descoberta. Agora temos esse apoio, que vai ficar fixo, graças a Deus. O atendimento foi ótimo, rápido, um procedimento com padrão muito bom”, comemorou o morador Eduardo Rodrigues, que levou, já nesse primeiro dia, toda a família para ser atendida no local.

“Uma iniciativa excelente da Prefeitura, com atendimento de qualidade. Já fui atendida, já me vacinei. Fazia muito tempo que a comunidade Nova Mossoró estava realmente precisando de atendimento médico e eu estou aqui para dizer que o atendimento valeu a pena e recomendo a todos os moradores. A Prefeitura está de parabéns”, acrescentou a moradora Cristiane Oliveira.

Os atendimentos médicos desta quinta (23) foram realizados pela Dra. Danúbia Morais, que destacou a importância dessa iniciativa. “É muito importante, porque é mais um serviço oferecido à comunidade, onde tem como foco a família. São ações voltadas para o anseio da população, da família, criança, idoso, todo mundo sendo acompanhado na unidade”, frisou.

A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, explica que o ponto de atendimento dispõe, inicialmente, de consultas médicas, sala de vacinação e serviços de enfermagem. “Os moradores aqui da região contam agora com esse atendimento semanal, com médicos, enfermeiros, sala de vacina, entrega de medicações, para que a população que antes estava desassistida possa agora contar com o serviço médico de qualidade ofertado pelo Município”, disse.

Os atendimentos serão realizados semanalmente, às sextas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Em virtude do ponto facultativo desta sexta (24), esta semana o funcionamento foi antecipado para quinta, assim como na próxima semana. O prefeito Allyson Bezerra acompanhou o início dos atendimentos e reforçou o compromisso da gestão municipal com a área da Saúde.

“A população do Conjunto Nova Mossoró a partir de agora passa a contar com atendimento médico, vacinação, serviço de enfermagem, porque teremos aqui toda semana uma equipe atendendo os moradores, que antes tinham que se deslocar para outros bairros mais distantes, outros conjuntos mais distantes. Nesse primeiro 68 pessoas já foram atendidas, é uma conquista da população, uma realização. A Prefeitura segue avançando nesse trabalho de melhoria da saúde pública da cidade de Mossoró”, pontuou o prefeito.

Os serviços estão sendo oferecidos, temporariamente, em estrutura cedida por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Simultaneamente, o Município busca recursos para garantir a construção de prédio próprio da Unidade Básica de Saúde (UBSs) no local.