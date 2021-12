UEI com capacidade para atender até 164 crianças será instalada no Nova Mossoró. Na tarde desta quinta-feira (23), o prefeito Allyson Bezerra e a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, estiveram no Conjunto reafirmaram o compromisso que já havia sido assumido no final do mês de outubro, quando, durante assinatura da ordem de serviço para construção de um complexo esportivo na região, foi anunciada a instalação de uma UEI no local. O ato de criação do equipamento foi oficializado por meio do Decreto nº 6.383/2021, publicado na edição de quarta-feira (22), do JOM. De acordo com a secretária, a UEI estará pronta para o início do ano letivo.

Na tarde desta quinta-feira (23), o prefeito Allyson Bezerra e a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, estiveram no Conjunto Nova Mossoró e reafirmaram o compromisso que já havia sido assumido no final do mês de outubro, quando, durante assinatura da ordem de serviço para construção de um complexo esportivo na região, foi anunciada a instalação de uma UEI no local.

“Já foi assinado o decreto pelo Poder Executivo, a UEI está criada. As aulas retornam no dia 7 de março, e partir desse dia a população aqui do Nova Mossoró, o pai, a mãe, já vai poder colocar o seu filho para estudar, já vai poder colocar a sua criança na creche do município. As matrículas já estarão abertas a partir de segunda-feira, dia 27, é entrar no site da Prefeitura, Educação Digital, tudo on-line, não precisa pegar fila, não precisa madrugar na fila, porque tudo está on-line”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

A UEI terá capacidade para atender até 164 crianças, como afirma a secretária Hubeônia Alencar.

“Foi um compromisso da gestão municipal de que para 2022 nós já estaríamos com essa Unidade de Educação Infantil em funcionamento. Estará. Estaremos já funcionando a partir do dia 7 de março aqui no Nova Mossoró. As matrículas estarão abertas na próxima semana, quando os pais poderão acessar o sistema. A matrícula é 100% on-line”, reforçou a secretária, acrescentando que a solicitação de vaga deve ser feita, a partir de segunda-feira (27), por meio da plataforma mossoro-rn.portalsigeduc.com.br.

A Unidade de Educação Infantil funcionará, temporariamente, em estrutura cedida por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Simultaneamente, o Município busca recursos para garantir a construção de prédio próprio para a UEI.