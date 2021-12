Amantino Câmara solicita doações de alimentos e itens de higiene

O Instituto Amantino Câmara, está solicitando a ajuda da sociedade mossoroense para a doação de alimentos e itens de higiene pessoal, necessários para a continuidade dos serviços prestados em prol dos idosos abrigados no local.

A lista de pedidos foi divulgada nas redes sociais do Amantino Câmara e inclui alguns itens considerados urgentes e outros importantes para a alimentação e higienização dos ambientes. O Instituto lista como urgente alimentos como aveia, nutren senuior, azeite e alho. Também aponta como itens urgentes fraldas XG e EG, água sanitária e desinfetante.

O Abrigo também pede a doação de arroz integral, frutas vermelhas, mucilon de arroz e aveia, carne de soja, colônia infantil, lenços umedecidos, hidratante, amaciante e sabão em pó.

Por ser uma instituição sem fins lucrativos, o local solicita, com frequência, a doação de mantimentos e ajuda em dinheiro para o pagamento dos funcionários.

Por esse motivo, o Instituto, que abriga 70 idosos, disponibiliza a chave pix (instituto.amantino@hotmail.com ) para que sejam realizadas as doações em dinheiro. Os itens sugeridos na lista podem ser entregues no próprio local.

Além dos itens fundamentais para a alimentação e higienização, o Amantino Câmara também está realizando uma campanha natalina, a qual solicita a doação de panetones.

“O Instituto Amantino Câmara precisa de sua ajuda. Atualmente estamos precisando de panetones para servir aos idoso na Ceia de Natal. Contribua e não deixe essa grande obra de amor e carinho parar”, informou a instituição por meio das suas redes sociais.

O Instituto tem cerca de 35 funcionários que são pagos com as receitas próprias. São profissionais da cozinha, da lavanderia, técnicos de enfermagem e uma enfermeira. O médico geriatra, a assistente social, psicólogo, nutricionista e um profissional administrativo são cedidos pela Prefeitura de Mossoró para atuar no local.