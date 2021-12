"Dever cumprido e com felicidade", diz secretário sobre Natal das Crianças

Chegou ao fim neste domingo (26), com grande participação da criançada, a primeira temporada do "Natal das Crianças", criado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), para descentralizar as atividades festivas relacionadas ao período natalino. Coube a Avenida Centenária, no bairro Aeroporto, receber a festa de encerramento da programação natalina destinada às crianças.

Touro mecânico, brinquedos infláveis, lanches (algodão doce, pipoca, refrigerante, água e salgados) e a presença do Papai Noel, marcaram o evento que fechou a primeira temporada do “Natal das Crianças”. A felicidade estava estampada no rosto e nas palavras de crianças e pais que foram participar do evento.





“Eu nunca tinha visto, nunca tinha participado e achei legal. É uma oportunidade porque nunca tinha isso nos bairros, então eu trouxe as crianças para participarem. Tá aprovado e quero estar aqui com eles no ano que vem novamente, se Deus quiser!”, declarou, satisfeita, Lucineide de Oliveira, observada pelos filhos Pietro e Maria, de 6 e 7 anos, respectivamente, que aguardavam na fila para se divertir em mais um dos brinquedos infláveis, enquanto saboreavam picolé e algodão doce distribuídos no evento.

“Aqui está bem agradável. Na outra gestão não tinha essas coisas. A nossa comunidade era muito desassistida e acredito que isso aqui vai fazer um bem danado às crianças”, comemorou Raquel Alves, ao lado do pequeno José Luis, de 7 anos, que esperava para montar no touro mecânico, uma das sensações do parque especialmente montado para as crianças em todas as etapas do “Natal das Crianças”.

No total, foram cinco etapas nesta primeira edição do “Natal das Crianças”. Além do Aeroporto, foram contemplados com a visita da caravana do Município os bairros Promorar, Santo Antônio e Belo Horizonte. De acordo com levantamento feito pela SEMASC, cerca de 10 mil crianças estiveram participando de toda a programação.

Com grande aprovação das famílias que lotaram os polos por onde a Prefeitura instalou a estrutura de brinquedos, o evento foi considerado um sucesso pela organização do evento, que já projeta as próximas edições.

“A avaliação é muito positiva. Estamos construindo esse primeiro ano do “Natal das Crianças” que com a graça de Deus está entrando no calendário da nossa cidade. É muito emocionante poder chegar nessa última festa 2021 e constatar toda essa felicidade, toda essa alegria no rosto de cada criança. A gente, realmente, chega nesse momento com a sensação do dever cumprido e com felicidade”, avaliou Thiago Marques, titular da SEMASC.

Devido o sucesso do “Natal das Crianças”, em número e engajamento das famílias, o prefeito Allyson Bezerra confirmou a segunda edição para 2022, projetando o evento como parte integrante do calendário

“Um grande evento. A Prefeitura levando alegria, felicidade às crianças de cinco grandes regiões de Mossoró com uma programação que muito nos orgulha. Nessa primeira edição, cerca de 10 mil crianças tiveram acesso ao “Natal das Crianças”. E com certeza esse evento vai se consolidar na história da cidade de Mossoró, vai crescer, vai avançar e a Prefeitura vai continuar realizando pelos próximos anos essa grande programação natalina para nossas crianças”, avaliou o chefe do Executivo municipal, que visitou todos os polos onde funcionou o “Natal das Crianças” deste ano.