Pluviômetros instalados em Mossoró registram média de 35mm de chuva na madrugada

A precipitação no município teve início por volta das 23h deste domingo (26) e seguiu até o final da madrugada desta segunda (27). O maior registro aconteceu no pluviômetro da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), instalado no Alto da Conceição. Foram registrados no período 53,2mm. Ao todo, Mossoró dispõe de 8 equipamentos, instalados em quatro regiões da cidade.