Foro de Moscow 27 dez 2021 - A repercussão da morte de um defensor do nazismo no RN

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas William Robson e Bruno Barreto, destaca a repercussão em torno da morte do consultor de musculação estética, o potiguar Paulo Leitão de Gregório, defensor do nazismo e que chegou a ter seu instagram removido. Era contra a prática de isolamento social e debochava dos mortos por Covid. Veja no Instagram @williamrobson os detalhes