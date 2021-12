Falta de energia no Nova Mossoró: Cosern precisou reconstruir 800 metros de rede elétrica danificada

O portal MOSSORÓ HOJE recebeu diversas reclamações de moradores do bairro Nova Mossoró, afirmando que o bairro estava sofrendo com constantes quedas de energia de longa duração.

Segundo um deles, nesta segunda-feira (27), o problema durou mais de 10h, prejudicando moradores e comerciantes locais.

Ele afirmou que desde que o problema começou a ocorrer, passou a ligar para que a Cosern fosse resolver o problema, mas sempre era estabelecido um prazo e este não era cumprido.

Ainda nesta segunda, a Conser enviou uma equipe para o bairro, a fim de solucionar a questão. Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, a Companhia informou que o problema estava sendo provocado por chuvas, acompanhadas de ventos que lançaram galhos de árvores, pedaços de pano, plásticos e outros objetos na fiação.

Ainda segundo a Cosern, foi necessário realizar a reconstrução de um trecho de 800 metros da rede elétrica no Conjunto Nova Mossoró.

Cerca de 835 famílias tiveram a energia reestabelecida às 8h15 da manhã de hoje, quando a Companhia conseguiu concluir a reconstrução do primeiro trecho da rede elétrica.

A Cosern ainda afirmou que as equipes seguem trabalhando na recomposição dos oito vãos finais da rede para reestabelecer, com a devida segurança, o fornecimento para os 816 clientes que ainda estão sem energia – o que está previsto inicialmente para às 19h.

Em caso de falta de energia, a Neoenergia Cosern orienta que o consumidor envie uma mensagem de Whatsapp para o número (84) 3215-6001, ou um SMS para 28116, informando apenas o número da conta contrato ou, ainda, ligue para o 116 para relatar o problema.

A Cosern ainda repassou informações de segurança com atitudes que a população deve ter para evitar problemas com a rede elétrica neste período de chuvas. Veja abaixo:

Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue IMEDIATAMENTE o disjuntor;

Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos;

Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;

Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;

Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;

Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.