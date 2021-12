PMM mantém contrato com a Neoclínica para continuidade dos serviços na UTI Pediátrica. O contrato anteriormente firmado com a empresa teria validade apenas até esta segunda-feira (27) e os serviços seriam assumidos pela SAMA. Esta última, no entanto, comunicou hoje que não teria os profissionais em seus quadros. Diante disto, a Prefeitura informou, por meio de nota, que formalizou com a Neoclínica um novo contrato para prosseguir com os serviços na UTI pediátrica, sem a descontinuidade dos serviços.

