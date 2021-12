Allyson Bezerra antecipa folha de dezembro e quita 13˚ de 2020 dos servidores

Prefeitura de Mossoró antecipou, nesta segunda-feira (27), o pagamento do salário do mês de dezembro de todos os servidores municipais, bem como a última parcela do 13º salário referente ao ano de 2020 e adicionais. O pagamento estava planejado para dia 30 de dezembro, mas foi antecipado para beneficiar o funcionalismo municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), o município efetua hoje o pagamento da folha salarial, a última parcela do 13º de 2020 e os adicionais no valor de mais de R$ 20 milhões.

A antecipação dos salários faz parte da política de valorização dos servidores municipais e é possível graças às medidas de equilíbrio das contas públicas aplicadas pela gestão municipal em 2021. Hoje o município celebra mais um mês consecutivo em que a gestão mantém o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, além de outros direitos garantidos pela administração.

“Cumprimos mais uma vez com o nosso compromisso com o servidor público municipal, pagando salário em dia, com adicionais e todos os direitos garantidos. Mais uma medida garantida pela gestão para honrar o compromisso com os servidores, com a Prefeitura e que contribui o comércio de Mossoró, que terá mais de 20 milhões de reais injetados para movimentar a economia local”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.