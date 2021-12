Mossoró perdeu 4.782 doses da Pfizer por falta de procura da população

Mossoró perdeu um total de 4.782 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Este problema acontece, segundo o coordenador do programa de imunização da secretaria municipal de saúde, Etevaldo de Lima, devido a falta de procura da população.

Etevaldo explicou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que os imunizantes são distribuídos aos municípios pela rede de frio estadual, através das regionais de saúde. Eles já são entregues descongelados, no ponto de serem aplicados. Após o descongelamento, as vacinas precisam ser utilizadas em um período de 31 dias ou ficam inutilizadas.

“O Ministério [da saúde] manda as doses mediante as cotas, as quantidade de público que os municípios têm a vacinar e então nós temos 31 dias para estar utilizando essas doses. Mas nas duas últimas remessas, que estão sendo enviadas agora, diante da nota técnica, o município tem que solicitar as doses que ele precisa para aquela semana e a gente tem feito isso. Mas essas doses que vieram a ser desperdiçadas são justamente as da questão de cotas”, diz.

Etevaldo explica que o município tem o público e tem feito todas as estratégias para vacinar a população e evitar a perda de doses, tais como vacinação todos os dias em UBSs, farmácias, supermercados, mas que cabe também à população colaborar nesse processo.

“São raros os dias que Mossoró não vacina, então todas as estratégias foram feitas. Pra se ter uma ideia, hoje eu tenho 11.280 pessoas que estão com a segunda dose da Pfizer em atraso. Até ontem eu tinha 8.127 pessoas que tão com a dose de reforço em atraso. Todo esse é um público de doses da Pfizer a serem utilizadas. Então nós temos o público, estamos facilitando a vacinação nos pontos extras, nas unidades, umas que estão trabalhando através de agendamento e outras com demanda livre, mas o que tá faltando mesmo é uma parcela da população buscar realmente a vacinação”, disse.

O coordenador faz o apelo para que a população busque um ponto de imunização, tanto para garantir sua proteção contra a doença, quanto para evitar esse desperdícios de doses, que acaba sendo, também, um desperdício de dinheiro público.

“Reforçar, principalmente neste período de final de ano, confraternizações, que todos estejam vacinados, que todos tenham tomado sua primeira dose. O município tem mais de 24 mil pessoas a partir dos 12 anos ou mais que ainda não tomaram sua primeira dose, 21.549 pessoas com a segunda dose em atraso, lembrando que destes, 11.280 são do imunizante da Pfizer, mais de 8.127 pessoas com a terceira dose então atraso, então nós temos público pra vacinar, nós estamos oportunizando essa vacinação, facilitando esse acesso, o que está faltando mesmo é esse público buscar um local de vacinação”, concluiu Etevaldo.