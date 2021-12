Problema em poço causa desabastecimento de água em bairros e condomínios de Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte informou na manhã desta terça-feira (28) que alguns bairros e condomínios da região do Shopping de Mossoró estão com o abastecimento de água paralizado.

O problema acontece por causa de uma parada do poço P-28, motivado por oscilações elétricas. Foram afetados os bairros Bela Vista, condomínios Alphaville e Sunville, e os loteamentos Campos do Conde e Bela Vista.

A Caern informou que a Cosern já foi acionada para religar o sistema que foi desligado para ajustes técnicos no equipamento avariado pelas oscilações. Após este procedimento e o restabelecimento do fornecimento de energia, o poço será reativado.

Após a retomada do abastecimento, com o poço novamente funcionando, a previsão é que todas as áreas estejam com o fornecimento normalizado em até 48 horas.