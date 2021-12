SIM apreendeu mais de 5 toneladas de produtos impróprios para consumo em 2021

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), divulgou o balanço de atividades realizadas em 2021.

O destaque fica para a apreensão de mais de 5 toneladas de produtos impróprios para o consumo, barreiras sanitárias, atendimentos a proprietários e responsáveis técnicos de indústria, liberação de SISBI para empresas, entre outras ações ocorridas ao longo do ano.

A equipe do SIM realizou a apreensão de 5.670 quilos de produtos impróprios para o consumo apreendidos e 635 litros de produto impróprio para o consumo apreendidos. Houve também a participação do SIM em três barreiras sanitárias em rodovias federais e estaduais. O órgão emitiu ao longo do ano que se encerra 16 autos de infração.

Ainda de acordo com o resumo disponibilizado pelo SIM, houve 83 atendimentos a proprietários e responsáveis técnicos de indústrias registradas, 72 atendimentos a proprietários e responsáveis técnicos com interesse de registro, 37 inspeções de rotina realizadas, a análise de 73 documentos (planta baixa, rótulo e PACs).

O Serviço de Inspeção Municipal também informou que quatro empresas abriram processo de registro. No ano, não houve o cancelamento de nenhum registro.

“Além disso, o SIM criou o Comitê Técnico de Educação em Saúde. Estamos no aguardo da liberação do SISBI para a parte vegetal. Elaboramos também em 2021, duas Instruções Normativas para facilitar o entendimento da legislação tanto na parte vegetal como animal em nosso município. Uma nova empresa foi registrada e duas tiveram o selo SISBI liberado”, destacou a veterinária do SIM, Edinaidy Menezes.

A integrante da equipe do SIM também ressalta o ano bastante produtivo do órgão, como também o interesse de empresas de várias cadeias diferentes em adquirir o registro junto ao órgão, além do crescimento das empresas que receberam equivalência SISBI.

“Um balanço bastante positivo do serviço em 2021. Apesar da crise financeira pela qual as empresas passam ultimamente, podemos observar o interesse de registro no SIM de várias cadeias diferentes, bem como o crescimento das empresas que receberam equivalência SISBI, agora com alcance nacional de comercialização de seus produtos. Nenhuma empresa cancelou registro”, explicou.

Resumos das atividades do SIM em 2021:

83 atendimentos a proprietários e RTs de indústrias registradas

72 atendimentos a proprietários e RTs de indústrias com interesse de registro

37 inspeções de rotina realizadas

73 documentos analisados (planta baixa, rótulos, PACs)

16 autos de infração emitidos

4 empresas em processo de registro

00 cancelamentos de registro

8 denúncias recebidas

1 nova empresa registrada

2 empresas com SISBI liberado

139 participações e realizações de atividades de educação em saúde

19 produtos coletados para realização de análises laboratoriais oficiais

3 barreiras sanitárias em trânsito

5.670 kg de produtos impróprios para o consumo apreendidos e 635 litros de produto impróprio para o consumo apreendidos