Mossoró vai receber R$ 15 milhões em recursos para investimento na saúde

O Ministério da Saúde autorizou a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 15 milhões para o município de Mossoró. A Portaria nº 4.012 foi publicada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União (DOU).

Os recursos foram assegurados pelo ministro Marcelo Queiroga no último dia 18 de novembro, em Brasília, em audiência que concedeu ao prefeito Allyson Bezerra.

O montante será aplicado na construção da Policlínica no Grande Alto de São Manoel; construção de 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs); construção de 2 unidades de acolhimento (adulto e infantojuvenil); duas ambulâncias ALFA para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipamentos de saúde da atenção especializada.

De acordo com o Ministério da Saúde, "fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a ser disponibilizado ao Estado do Rio Grande do Norte e Município de Mossoró, em parcela única.

Veja Portaria do Ministério da Saúde AQUI.

"Agradecemos ao ministro pela agilidade na liberação dos recursos para Mossoró, em uma área tão essencial que é a saúde. Também agradecemos ao ministro Fábio Faria pela articulação junto ao Governo Federal, um trabalho fundamental para o êxito de nossos pedidos", afirmou Allyson.