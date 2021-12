Mossoró Rural ensina apicultor a fazer pasta proteica para alimentação de abelhas

O programa Mossoró Rural, idealizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) está transformando o trabalho do homem do campo.

O apicultor Antônio Fernandes, que cria abelhas na comunidade de Cafundó, zona rural de Mossoró, recebeu a assessoria técnica do programa que ensinou a confeccionar uma ração para suplementação das abelhas para alimenta-las no período de estiagem.

A consultoria mostrou a importância da alimentação dos seus enxames para alavancar a produção de mel do município.

Consultor do SEBRAE, Flaviano Lira destacou o trabalho realizado com o apicultor e ressaltou a importância desta alimentação para as abelhas no período de agosto a março.

“A prática foi ensinar o apicultor a fazer a pasta proteica nesse período de estiagem que temos, que vai de agosto a março. Por conta disso, essa ração é para complementar todos os espaços dos quadros de ninho. A ração com todos os ingredientes pronto para a rainha consumir e alavancar o crescimento da produção de crias na colmeia”, informou.

“Explicamos para o produtor a importância desta alimentação no período de estiagem e de conhecer qual a ração ideal para que seus enxames continuem crescendo e produzindo cera de abelha e poder multiplicar seus enxames”, emendou.

O consultor enfatiza que essa técnica ajudará o apicultor neste período de estiagem. “É um período onde poucas espécies de plantas floram como, por exemplo, o juazeiro que é uma das poucas espécies que está florada neste período de estiagem.