2022: Alehandro é a primeira vítima de homicídio em Mossoró

Alehandro Menezes de Sousa, de 32 anos, foi a primeira vítima de assassinato no ano de 2022, em Mossoró. A Conduta Violenta Letal e Intencional(CVLI) ocorreu na primeira hora da madrugada do dia 1º de janeiro de 2022, no Parque das Rosas, zona oeste de Mossoró-RN.

Precisamente, o assassinato ocorreu na Rua das Vitórias Régias, que fica perto do endereço da vítima no Santa Delmira. A motivação do crime, segundo relatos apurados pelo MH, pode está relacionado com as confusões que a vítima procurava com frequência com os vizinhos.

O MH apurou que Alehandro já esteve preso por ameaças e também por esfaquear um vizinho. Ele ficava violento quando não tomava “medicação” para ficar calmo. No passado, ele trabalhou de servente em empresas prestadoras de serviços à Petrobras e atualmente estava desempregado.

Os policiais que estiveram no local relataram Alehandro foi morto com tiros de pistola calibre .40. Seis tiros. As capsulas, segundo O Câmera, foram colhidas no local. O corpo foi removido do meio da rua para passar por exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia.

O primeiro caso de CVLIs registrado em Mossoró-RN no ano de 2022 será investigado, assim como todos os outros crimes contra a vida, pela Divisão de Homicídios. Os primeiros levantamentos foram feitos pelo delegado Alex Wagner, que estava no plantão. Dois suspeitos foram apontados como responsáveis pelo crime.