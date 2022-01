SEADRU lançará na próxima sexta-feira plano de trabalho para o programa Semear 2022

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) realizará na próxima sexta-feira (7) a primeira reunião geral de representantes de comunidades rurais e tratoristas do programa Semear para o ano de 2022. Na ocasião, a pasta municipal vai apresentar os resultados do programa do ano passado e lançar o plano de trabalho para este ano.

“Nessa reunião estão convidados todas as lideranças, todos os operadores de trator. Nesse encontro vamos repassar as regras do programa Semear para este ano, como serão feitas as fiscalizações e controle”, destacou o titular da SEADRU, Faviano Moreira.

“Também vamos socializar os primeiros resultados do programa Mossoró Rural com relação das análises de solo. Vamos dar essas recomendações agronômicas nesse primeiro momento”, completou o secretário.

Faviano Moreira explica ainda que terá uma conversa com os agricultores em relação às previsões otimistas em relação à quadra chuvosa no município. “Vamos fazer uma discussão em cima das previsões de inverno que temos das primeiras chuvas que caíram na cidade e do início do plantio do programa”.

O secretário de Agricultura do município destaca a quantidade de agricultores atendidos pelo corte de terra no ano passado. “Foi muito positivo o balanço que fizemos sobre o corte de terra em 2021. Nós cortamos a terra de 4,5 mil agricultores. Este ano vamos tentar ampliar esse número desde que os agricultores atendam aos critérios do programa”, disse Faviano.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, distribuiu no ano passado mais de 96 mil litros de óleo diesel para agricultores de mais de 110 comunidades rurais. Ao todo, foram 59 tratoristas que realizaram o corte de terra.