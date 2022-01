Limpeza de galerias reduz alagamentos em ruas e avenidas de Mossoró

Na Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, a Prefeitura de Mossoró desobstruiu as galerias e fez um grande investimento na Lagoa do Bispo e, após a chuva, rapidamente a água baixou. Também não teve alagamentos como ocorriam no passado no planalto 13 de Maio, nos Pereiros e nas imediações da Cobal. Prefeitura mantém Departamento de Monitoramento e Desastres em alerta através do número 199.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) intensificou o trabalho de monitoramento de áreas que geralmente acontecem alagamentos em Mossoró-RN.

Nestas áreas, foram realizados trabalhos (retiradas de lixo e entulhos) para reduzir os alagamentos, com a desobstrução dos canais e galerias de águas pluviais.

Áreas como a Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, que acumulava grande quantidade de água durante as chuvas, nesta segunda-feira (3), rapidamente a água baixou após a chuva.

Nesta região, o trabalho preventivo foi de limpeza das galerias de alargamento da Lagoa Bispo, que acumula a água das chuvas e libera aos poucos depois, evitando inundação na Cobal reduzindo os alagamentos na nova Betânia e perto da Cobal.

Em outras áreas que acontecia alagamentos, como Alto da Conceição, Avenida Diocesana e Cobal, os transtornos foram reduzidos. Apenas durante as chuvas, acumulou água e em seguida logo a água baixou.

Nas redes sociais, circularam vídeos mostrando problemas pontuais em Lagoa do Mato, Aeroporto II e Redenção. Os canais do Thermas e do Rio Doce não registraram problemas. Estes dois canais apresentam sinais que precisam de manutenção.

O Departamento de Monitoramento, Alerta e Desastres acompanha o cenário meteorológico da região e monitora diariamente os pontos críticos do município de Mossoró.

Atualmente o trabalho preventivo desenvolvido pela Defesa Civil Municipal em parceria com Serviços Urbanos é referência para outras cidades do Estado do Rio Grande do Norte.

As ações permitem minimizar os danos causados pela chuva. Somente em 2021 as equipes realizaram 87 vistorias de riscos hidrológicos, atendendo várias regiões do município.

A novidade foi a utilização do georreferenciamento em todas as localidades visitadas, permitindo maior controle e agilidade na resolução dos problemas.

Segundo a Defesa Civil, o principal problema de alagamentos está relacionado à obstrução de galerias causadas pelo lixo e entulhos descartados de forma irregular.

“O maior problema é o acúmulo de lixo urbano jogado de forma irregular nas vias da cidade, o que acaba causando a obstrução das galerias, bloqueando a passagem da água. É um problema extremamente grave que se ocorrer alguma chuva de maior porte, o lixo vai acabar comprometendo o escoamento da água”, explicou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

“É muito importante estarmos preparados para o período chuvoso. Nessa perspectiva, a Defesa Civil realiza esse trabalho preventivo para localizar possíveis pontos de alagamentos e a partir daí começar o trabalho em conjunto com outros órgãos do município”, disse Wedson Mariano, coordenador de Monitoramento, Alerta e Desastres.

“O trabalho não para, nesse momento as equipes da Defesa Civil estão acompanhando o nível do rio Apodi/Mossoró, bem como os possíveis pontos críticos. Esse trabalho consiste justamente em evitar desastres, possibilitando uma intervenção mais rápida e eficiente”, destacou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

Caso precise, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199.