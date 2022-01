A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), promoveu no ano passado uma série de obras em rede de drenagem para resolução de problemas históricos de alagamentos em períodos de chuvas em pontos críticos do município.

No entorno da Cobal, centro da cidade, um dos trechos contemplados com os serviços, comerciantes relatam as melhorias verificadas após as intervenções realizadas.

Historicamente, em períodos de chuvas, pontos de alagamentos eram comuns em períodos chuvosos nas imediações da Cobal. Após os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura, as águas das chuvas escoam com mais facilidade, evitando transtornos à população e comerciantes da região.

Neto Soares possui estabelecimento comercial na avenida Leste-Oeste, relata dificuldades enfrentadas em anos passados e elenca melhorias ocasionadas após as obras realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

“Antes, aqui quando chovia não podíamos nem passar. Agora, a situação melhorou bastante depois das obras realizadas. Antes era um sufoco, era muita dificuldade para nós”, disse Neto Soares, comerciante.

“Com certeza melhorou bastante depois das obras que foram realizadas pela Prefeitura de Mossoró aqui no trecho da Cobal. Com pouco tempo depois das chuvas a água logo desaparece, ficou um serviço muito bom”, contou o aposentado Antônio Venceslau.

A Secretaria de Infraestrutura realizou desobstrução dos canais, melhorando a capacidade de vazão na região, bem como substituições das tampas de concretos por grelhas móveis metálicas, facilitando o escoamento das águas e serviços de manutenção.

“As equipes da Secretaria de Infraestrutura estão atentas realizando serviços em bairros de todas as regiões de Mossoró. Nosso trabalho acontece durante todo o ano, com serviços sendo intensificados antes do período de chuvas, prevenindo possíveis transtornos à população”, destacou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

O trabalho das equipes da Prefeitura de Mossoró na manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem contemplam todas as regiões do município e são realizadas constantemente, como forma de prevenção aos transtornos ocasionados pelas fortes chuvas.

“A verdade é que a Prefeitura fez um trabalho de limpeza nos bueiros e acredito que agora está bem melhor depois dessa intervenção. A água da chuva agora vai escoar com mais facilidade na região da Cobal”, declarou o comerciante Francisco Sueldo.